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漢光演習演練首都衛戍 萬華午夜槍聲大響

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
模擬敵軍進攻的煙幕彈發射，現場守軍隨即還擊，雖然使用空包彈，但現場仍然槍聲大作、頗具戰場氣氛。記者程嘉文／攝影
模擬敵軍進攻的煙幕彈發射，現場守軍隨即還擊，雖然使用空包彈，但現場仍然槍聲大作、頗具戰場氣氛。記者程嘉文／攝影

今天凌晨，台北市萬華區環南市場一帶槍聲大作，這是國軍漢光41號演習，演練首都防禦的橋樑守備。憲兵202指揮部以萬板大橋為場地，模擬敵軍占領大漢溪對岸的板橋，為避免其進一步經萬板大橋進入台北市，憲兵在橋面上布放多重障礙物，並在橋頭制高點設置火網，並有雲豹裝甲車支援，對假想的敵方攻擊部隊開火，發射演習用的空包彈。雖然現場有警方在外圍維持秩序，當地里長也早在下午就持續廣播提醒，但仍有疑似街友的民眾被現場密集槍聲吵醒，跑來現場開罵，成為演習的小插曲。

憲兵政戰主任唐明德少將表示，今日執行科目為「橋樑守備及據點群作戰」，守備部隊運用河道、橋樑、城鎮等地障，結合阻絕與兵力、火力等手段，構築多層次防禦縱深，完成「拘打配合」，對敵達到遲滯進而阻殲的效果。演練主要依據作戰進程發展，快速部屬阻絕設施，建立堅固據點群，建構擬真戰場景況，以求累積官兵作戰經驗。

他進一步解釋，萬板橋長約700公尺，軍方在橋上布置了4處阻絕地帶，每處各長約120公尺，包括各型拒馬、蛇腹鐵絲網、地雷，以及新購的HESCO箱型阻絕工事，可在短時間築成土牆。大橋引道兩側的環南市場、大理高中，以及周邊住宅大廈，均於屋頂設置火力點，另外有4輛配備30公釐機砲與7.62公釐機槍的CM34雲豹裝甲車。

HESCO機動阻絕設施為國軍近日購進裝備，可以迅速填充砂石，成為厚度極高的土牆。記者程嘉文／攝影
HESCO機動阻絕設施為國軍近日購進裝備，可以迅速填充砂石，成為厚度極高的土牆。記者程嘉文／攝影
CM34雲豹裝甲車投入萬板橋頭的防禦作戰。記者程嘉文／攝影
CM34雲豹裝甲車投入萬板橋頭的防禦作戰。記者程嘉文／攝影

裝甲車 演習 憲兵

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