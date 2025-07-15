漢光想定共軍登陸 國軍濱海打擊、反空降、要域火力殲敵演練

漢光四十一號演習實兵演練，昨天進入第六天。依據國防部事前想定時程，本日共軍已經登陸，國軍演練重點在「濱海打擊」、「反空降」、「要域火力殲敵」等行動。賴清德總統昨前往左營，視導海軍布雷艇隊的整備作業。這是今年漢光演習，賴總統唯一公開出席的行程。

國防部昨特別安排網路直播，但總統並未致詞。國防部長顧立雄則前往南部，慰勉參與丹娜絲颱風救災的官兵，並強調國軍雖正執行實兵演習，仍能展現即時應變能力。

賴總統昨抵達海軍一九二艦隊，先聽取官兵介紹現役各型水雷，隨即登上碼頭邊的國造快速布雷艇參觀。總統全程停留時間約十分鐘，並未對官兵致詞，事後在臉書表示，台灣四面環海，水雷正是「防衛固守、重層嚇阻」戰略指導下，多層次防禦鏈的重要一環；因為水雷可以快速部署、布放，立即形成戰力，有效打亂敵軍節奏，為防禦方爭取寶貴時間，發揮拒止功效，他要特別感謝官兵保衛國家的辛勞與貢獻。

國防部則由現役海軍教官，解釋三款國造「萬象」水雷的運作原理，並介紹中科院設計的自動布雷系統。直播中指出，海軍已獲得預算，布雷艇將由四艘增為十艘。

北部昨演練淡水河口反擊科目，陸軍關渡指揮部聯兵一營結合海軍陸戰隊六六旅兵火力，模擬反擊敵軍。