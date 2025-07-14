違規最高罰15萬！桃園17日城鎮韌性演習 防空避難管制快看

2025城鎮韌性（防空）演習採「有預警、分區異時」方式實施，桃園市屬北部地區，訂於7月17日周四下午1時30分至2時實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制，屆時民眾應配合各項管制措施，並實施疏散避難演練；另下午2時至2時30分，在大園區交通部民航局飛航服務總台北部飛航服務園區實施戰災搶救、大園國中執行急救站傷患現場醫療處理及救濟站災民轉移收容開設等實作演練。

桃園市警局指出，17日下午1時30分防空緊急警報發放後至下午2時解除警報發放前，民眾務必遵循疏散避難指引及配合相關管制措施：

一、防空疏散避難設施所有人（管理委員會、保全或住戶），聽聞防空警報應主動開啟地下室車道鐵捲門（柵欄），供周邊民眾就近實施避難。

二、防空避難設施不得堆置雜物，進出口通道應保持暢通，避免積水、髒亂，並具備基本照明設備，設有電動門者，應熟悉人工操作開關方式。

三、醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及機關(構)等場域，依行政院前年6月29日函頒「各場域防空疏散避難指引」實施疏散避難。

四、各公、民營工廠照常營運，但須關閉門窗及實施人員管制。

五、民眾採取疏散避難行動如下：

(一) 室內人員：

關閉門窗、電源、水源及瓦斯，立刻進入所在處所（如辦公大樓、住家）防空疏散避難設施或地下室就近避難；若周邊無防空疏散避難設施，則就近尋找室內堅固且遠離窗戶區域，利用兩牆原則實施避難（兩牆原則：在建築物內遭遇空襲或爆炸時，為降低受傷風險，應盡量躲在兩道牆的後面，以達到緩衝和阻擋碎片的效果。第一道牆可以承受衝擊，第二道牆則能阻擋飛散的碎片，提供保護），倘緊急狀況無法利用兩牆，則尋找堅固桌底或牆角來掩護躲避，並採取正確的避難姿勢。

(二) 室外行人、車輛駕駛及乘客：

遵循警察及民防執勤人員引導，或運用手機，依據演習時所接獲的國家級警報簡訊、「警政服務APP」導航進入附近有防空疏散避難設施標示牌處所（大樓保全或住戶應開啟地下室車道之鐵捲門或柵欄，協助進入避難），若身處空曠地區，可利用周邊地形地物、涵洞、地下道及橋墩下方，具掩蔽功能的處所進行避難。

警方提醒，演習期間違反命令實施疏散避難與交通及其他必要管制，依民防法第25條處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

桃園市現有外籍移工人數達12萬9千人，為全台聚集最多移工的地區，為宣導防空演習，桃園市警局特別製作中文、英文、印尼、泰國及越南等5國語言宣導海報，結合警察、教育、民政、環境保護局暨各區公所及里辦公處等單位，張貼於公共場所，以及運用官方網站、Line群組及臉書社群媒體宣導。