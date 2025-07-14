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漢光演習金防部火炮齊發 實彈阻殲進犯敵軍

中央社／ 金門14日電

國軍漢光41號實兵演習，金防部與大膽、二膽等離島今天晚間運用戰、甲車及各式火砲，共同實施「聯合灘岸火殲實彈射擊」，編織火網阻殲進犯敵軍，以磨練夜間作戰能力。

國軍「漢光41號」實兵操演來到第6天，陸軍金門防衛指揮部各部隊及大膽、二膽、東碇、獅嶼、猛虎嶼、復興嶼、北碇、草嶼、后嶼等9離島守備隊，今天夜間運用建制武器，並動用戰、甲車及各式火砲，實施「聯合灘岸火殲」實彈射擊。

金防部作戰處長王偉民上校接受媒體聯訪指出，今天與各離島實施聯合灘岸火力殲敵科目，主要有策應作戰、灘岸火殲等，以磨練在夜間作戰能力，並有運用戰、甲車等30餘輛並預計使用各式榴砲、戰車砲等3萬餘發。

根據金防部提供新聞資料，此次模擬敵登陸作戰，分別於防區各陣地，採異地同時，依序實施「策應作戰」、「野戰防空」、「灘岸火殲」等課目，並與大膽、二膽等9離島共同執行「防護射擊」與「灘岸殲敵」，驗證各部隊指揮程序與指管通聯機制。

金防部指出，本次實彈射擊運用包括240公厘榴彈砲、105榴彈砲、120迫擊砲、20機砲等各式火砲，編織綿密火網，掩護戰、甲車，遂行灘岸戰鬥及防護射擊。烈嶼守備大隊並以M41D戰車，執行「梯次射擊」，發揮連續火力打擊效能。

金防部表示，面對敵情威脅，防區各部隊持續戮力戰備訓練，並以此激發官兵榮譽感，建立能戰、敢戰、勝戰信心，矢志捍衛國家安全，確保百姓安全福祉。

金防部 戰車 實彈

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