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漢光演習模擬敵軍台南上岸 M109A2自走砲殲敵

中央社／ 台南14日電

國軍「漢光41號」演習今天下午在台南市歸仁區高鐵壘球場對面空地進行實兵操演，模擬敵軍上岸後，以M109A2自走砲由後方執行要域火殲任務，支援前線守備部隊。

演習由564旅砲兵營執行，模擬狀況為主要情報偵蒐到敵軍接近，並預判將進行灘岸戰鬥，前線由守備部隊處置，後方執行「要域火殲」射擊，台南作戰分區5個單位同步配合，各持續實施近10分鐘，吸引不少喜愛軍事裝備民眾前往觀看。

操演內容為射擊指揮所接獲指令後，啟動要域火殲任務，現場部署6部M109A2自走砲，各為1砲班，接受指揮所下達任務，先進行方向、距離、角度調整，準備就緒後回覆，發令官旗幟高舉，砲手拉起發火繩，完成射擊，展現國軍戰力。

演習 國軍 台南

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