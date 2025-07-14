美方諮詢日澳台海衝突定位 立委：尊重其安全政策自主性

近期《金融時報》指出，美國國防官員與日本、澳洲展開對話，探討若台海發生戰爭時各國角色定位，引發外界對區域戰略承諾的高度關注。立院國防與外交委員會立委陳冠廷表示，台海和平穩定攸關區域與全球安全，台灣高度關切盟友之間的戰略協調與溝通方式，並呼籲美、日、澳三方應在互信基礎上深化和平對話。

陳冠廷指出，儘管前美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）近來積極遊說日本與澳洲就台海衝突可能角色表態，但日本防衛省與澳洲政府皆重申將依據憲法與國際法原則，審慎評估可能介入行動，並未對假設性問題做出承諾。

陳冠廷認為，日本防衛省與澳洲政府的作為，反映出盟友對戰略承諾的謹慎態度，也凸顯出當前印太安全架構亟需更多透明、協調與互信。

陳冠廷強調，台灣不是衝突的挑釁者，而是維護和平穩定的責任夥伴。美國作為印太區域的關鍵盟友，其與日本、澳洲之間的對話，對於維繫台海與區域和平極其重要。他建議，美方應在推動相關安全對話時，採取開放且尊重各國法制的方式，避免將合作推向緊張對立。

陳冠廷也說，台灣將持續在民主、人權與區域安全上扮演積極角色，並與理念相近夥伴攜手合作。他呼籲各方珍惜來之不易的和平，致力於建設性對話與務實合作，共同守護印太地區的穩定與繁榮。