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國軍也來救災了 國防部披露顧立雄南下慰勉參與官兵

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部長顧立雄14日前往南部，慰問參與救災的官兵。圖／軍聞社
國防部長顧立雄14日前往南部，慰問參與救災的官兵。圖／軍聞社

國防部14日發布新聞稿，表示部長顧立雄於本日下午赴南部地區，慰問參與丹娜絲颱風災後復原任務的國軍官兵，並致贈加菜金，肯定弟兄姊妹們在第一時間投入支援、守護民眾的無私奉獻精神。新聞稿也強調，國防部在災後，立刻檢討兵力投入救援。

新聞稿指出，顧立雄表示「丹娜絲」颱風造成南部多處災情，國防部立即檢討兵力、投入救援任務，包含道路及土石清理、物資搬運等工作，盡力協助地方政府與民眾災後復原。國軍目前正執行漢光演習實兵演練，但面對災情，仍然適切支援災區，展現即時應變的行動力。

顧立雄感謝全體參與救災的官兵，不畏勞苦馳援，並勉勵大家一起努力，讓民眾早日恢復正常生活。他強調，國軍是人民最堅實的後盾，期許官兵持續以專業與效率，協助地方政府加速重建。

顧立雄 災後 國防部 國軍 丹娜絲颱風

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