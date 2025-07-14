賴總統視察漢光水雷部隊唯一直播場 意外未致詞

國軍漢光41號演習實兵科目進入第六天，重頭戲是三軍統帥賴總統上午到左營軍港東登碼頭視察海軍水雷部隊防禦性布雷，也是至今唯一有安排網路直播的場次，令人意外的是，賴總統並未對水雷部隊官兵發表談話，下午才在臉書貼文感謝對國軍部隊的敬意與感謝。

穿著迷彩軍服的賴總統，今天到左營海軍基地，視導負責布雷、掃雷的192艦隊，先巡視水雷整備作業，然後到碼頭視察水雷裝載，並且登上自製的快速布雷艇，瞭解艇內裝載水雷狀況，以及兩棲蛙人執行戒護的情形。

依據國防部先前宣布，漢光演習今天操演科目進入國土防衛階段，預想共軍發動登陸，國軍發動「濱海打擊」、「反空降」、「要域火力殲敵」等行動。今天上午，國防部安排賴總統視導海軍「防禦性布雷」，並且是今年漢光演習唯一網路直播（10日的M1A2戰車實彈射擊訓練，不屬漢光科目）。但依軍方先前公告規劃，設置雷區應屬先前共軍「灰色地帶襲擾＋針對性軍演」時採取之行動，為何回頭操演演習初期科目，國防部並未解釋。

意外的是，今天直播時，賴總統並未安排致詞，僅事後在臉書表示，今天到高雄向國軍弟兄姊妹表達最深敬意與感謝。台灣四面環海，國軍運用「防衛固守、重層嚇阻」的戰略指導，結合地形優勢，以不對稱作戰方式，形成多層次的堅實防線，而水雷作戰就是這道防禦鏈中重要的一環。水雷可以快速部署、布放，立即形成戰力，有效遲滯敵軍行動、打亂其節奏，為防禦方爭取寶貴時間，發揮拒止功效。賴總統說，海軍布雷艇中隊已經在2022年正式成軍，我方不僅國造4艘快速布雷艇，搭配中科院研發的自動化布雷系統，能更迅速確實達成任務。

相較於總統發文的簡單，國防部在為時半個小時的網路直播中，則安排相當多資訊，包括安排水雷部隊教官，介紹現役的三種水雷，均為中科院自行研製。包括圓錐形的萬象一號沉底雷，採用磁性引爆，可攻擊水面船隻；圓球型的萬象二號繫留雷、圓柱型的萬象二號沉底雷，採用聲音、磁性、壓力引爆，攻擊範圍除了水面船隻，也能威脅敵潛艦。

國人研發的萬象水雷，以往曾多次對外公開，但以往很少完整介紹各種不同型號，以及彼此原理等資訊。