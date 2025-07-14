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賴總統視察漢光水雷部隊唯一直播場 意外未致詞

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
賴清德總統（左二）登上自製快速布雷艇了解海軍水雷作戰能量後離艦，左一、三分別為國防部長顧立雄、海軍司令唐華。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（左二）登上自製快速布雷艇了解海軍水雷作戰能量後離艦，左一、三分別為國防部長顧立雄、海軍司令唐華。記者劉學聖／攝影

國軍漢光41號演習實兵科目進入第六天，重頭戲是三軍統帥賴總統上午到左營軍港東登碼頭視察海軍水雷部隊防禦性布雷，也是至今唯一有安排網路直播的場次，令人意外的是，賴總統並未對水雷部隊官兵發表談話，下午才在臉書貼文感謝對國軍部隊的敬意與感謝。

穿著迷彩軍服的賴總統，今天到左營海軍基地，視導負責布雷、掃雷的192艦隊，先巡視水雷整備作業，然後到碼頭視察水雷裝載，並且登上自製的快速布雷艇，瞭解艇內裝載水雷狀況，以及兩棲蛙人執行戒護的情形。

依據國防部先前宣布，漢光演習今天操演科目進入國土防衛階段，預想共軍發動登陸，國軍發動「濱海打擊」、「反空降」、「要域火力殲敵」等行動。今天上午，國防部安排賴總統視導海軍「防禦性布雷」，並且是今年漢光演習唯一網路直播（10日的M1A2戰車實彈射擊訓練，不屬漢光科目）。但依軍方先前公告規劃，設置雷區應屬先前共軍「灰色地帶襲擾＋針對性軍演」時採取之行動，為何回頭操演演習初期科目，國防部並未解釋。

意外的是，今天直播時，賴總統並未安排致詞，僅事後在臉書表示，今天到高雄向國軍弟兄姊妹表達最深敬意與感謝。台灣四面環海，國軍運用「防衛固守、重層嚇阻」的戰略指導，結合地形優勢，以不對稱作戰方式，形成多層次的堅實防線，而水雷作戰就是這道防禦鏈中重要的一環。水雷可以快速部署、布放，立即形成戰力，有效遲滯敵軍行動、打亂其節奏，為防禦方爭取寶貴時間，發揮拒止功效。賴總統說，海軍布雷艇中隊已經在2022年正式成軍，我方不僅國造4艘快速布雷艇，搭配中科院研發的自動化布雷系統，能更迅速確實達成任務。

相較於總統發文的簡單，國防部在為時半個小時的網路直播中，則安排相當多資訊，包括安排水雷部隊教官，介紹現役的三種水雷，均為中科院自行研製。包括圓錐形的萬象一號沉底雷，採用磁性引爆，可攻擊水面船隻；圓球型的萬象二號繫留雷、圓柱型的萬象二號沉底雷，採用聲音、磁性、壓力引爆，攻擊範圍除了水面船隻，也能威脅敵潛艦。

國人研發的萬象水雷，以往曾多次對外公開，但以往很少完整介紹各種不同型號，以及彼此原理等資訊。

國防部直播中，也介紹歷史上各次防禦性布雷作戰發揮的效果，包括韓戰期間，北韓在元山港布雷，迫使聯軍登陸延緩7日之久；以及波灣戰爭「沙漠風暴」行動期間，伊拉克的布雷使得美軍「普林斯頓」號巡洋艦、「的黎波里」號兩棲突擊艦受損。國防部也指出，在現役4艘快速布雷艇之外，海軍已經正在建造第二批6艘，由蘇澳的龍德造船廠得標。

國防部利用網路直播，罕見詳盡介紹國軍三款自製水雷的原理與性能。圖／引自國防部直播畫面
國防部利用網路直播，罕見詳盡介紹國軍三款自製水雷的原理與性能。圖／引自國防部直播畫面
海軍吊掛萬象二型沉底水雷。記者劉學聖／攝影
海軍吊掛萬象二型沉底水雷。記者劉學聖／攝影
陸戰隊兩棲偵搜大隊官兵操作無人機。記者劉學聖／攝影
陸戰隊兩棲偵搜大隊官兵操作無人機。記者劉學聖／攝影
除了快速布雷艇，通用登陸艇（LCU）也可執行布雷任務，圖為現役LCU-406合潮艇。記者劉學聖／攝影
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賴清德 網路直播 漢光演習 國防部

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