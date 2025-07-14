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總統：國軍堅定守護 讓世界看見台灣自我防衛決心

中央社／ 台北14日電

總統賴清德今天到高雄，視導漢光41號演習海軍防禦性布雷操演及實兵演練。他說，這些無聲且堅定的力量，持續守護台灣的民主自由生活，感謝每一位國軍的付出與堅持，讓世界看見台灣自我防衛的決心和努力。

國軍漢光41號實兵演習，上午在高雄左營區進行海軍防禦性布雷操演，賴總統到場視導，聽取水雷裝載等說明，並頒發加菜金慰勉部隊。

賴總統下午透過臉書表示，「漢光41號演習」持續進行，今天他到高雄，了解海軍防禦性布雷操演及實兵演練，向守護國家安全的國軍表達最深的敬意與感謝。

賴總統說，台灣四面環海，國軍運用「防衛固守、重層嚇阻」的戰略指導，結合地形優勢，以不對稱作戰方式，形成多層次的堅實防線，而水雷作戰就是這道防禦鏈中重要的一環。

他說，水雷可以快速部署，布放後立即形成戰力，能夠有效遲滯敵軍行動、打亂其節奏。尤其海軍以防禦性布雷為主，能夠為防禦的一方爭取寶貴時間，發揮海上拒止的功效。

賴總統表示，今天他也到水雷整修所現場，看到海軍為了加速水雷整備的時效，持續完成各地區整修所的建置，弟兄們也為他說明詳細的水雷整備流程。接著他登上快速布雷艇，視導布雷系統，並聽取兩棲偵搜大隊說明近岸防禦特戰部隊的戒護作業。

總統指出，海軍布雷艇中隊已經在2022年正式成軍，不僅「國艦國造」4艘快速布雷艇，再加上中科院研發的自動化布雷系統，讓海軍在執行布雷作業時，都能更迅速確實達成任務。

他說，這些無聲且堅定的力量，都持續守護著台灣的民主自由生活，感謝每一位國軍的付出與堅持，讓世界看見台灣自我防衛的決心和努力。

海軍 實兵演練 國軍

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