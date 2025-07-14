漢光淡水河口反擊戰 陸戰隊重回北岸協力陸軍阻殲敵軍

國軍漢光41號演習實兵操演今進入第7日，北部演練淡水河口反擊科目，陸軍關渡指揮部聯兵1營派遣CM11戰車排部署淡江大橋下模擬以火力箝制河口，海軍陸戰隊66旅也重回淡水河口北岸，設立至少兩處連指揮部，模擬協力關指部反擊敵軍。

駐防桃園龜山的海軍陸戰隊66旅，部分兵力改編為衛戍第2戰鬥隊，與憲兵指揮部的衛戍第1戰鬥隊合力戍守台北市內中樞地帶，66旅其餘部隊仍然維持運作，過去支援淡水河口南側挖子尾灘岸反登陸作戰，今年進一步返回北岸協防漁人碼頭與淡水新市鎮一線河口地帶。

今日清晨開始，淡水河道按操演狀況實施河面截擊作戰，53工兵群M3浮門橋車駛進河面部署阻絕設施，10時30分左右引爆油筒模擬爆擊敵軍；關指部CM11戰車排4輛CM11勇虎戰車與1輛M88A1救濟車，按規劃進駐施工中的淡江大橋下河岸，模擬以火力阻殲河面敵軍，以並守住橋樑避免遭敵軍轉用。

關指部戰車排部署地點在淡江大橋、淡水燈塔下，此處也是清法戰爭時期清軍部署克魯伯火砲的「白砲台」遺址，河面也是清廷沉船部署水雷阻絕線的位置。關渡指揮部聯兵一營所屬雲豹30鏈砲車上午則散置於淡海新市鎮內。

值得注意的是，過去在漢光演習中在河口南岸挖子尾與台北灘岸協力作戰區執行反登陸的海軍陸戰隊66旅，此次同時被部署到北岸淡水漁人碼頭與淡海新市鎮內，至少設立兩處連指揮所。河口北岸過去向由關指部獨立固守，今年加入海軍陸戰隊協力反擊。