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漢光演習海軍防禦性布雷操演 賴總統南下高雄視導

中央社／ 高雄14日電

國軍漢光41號實兵演習，今天上午在高雄左營區進行「海軍防禦性布雷操演」，總統賴清德到場視導，聽取水雷裝載等說明，並頒發加菜金慰勉部隊。

賴總統上午到左營基地「平海整修所」視察安裝前檢查及引信組裝工作站等，隨後到東登碼頭，登上「快速布雷艇」並聽取水雷裝載、自動化布雷系統及布雷過程戒護作為等說明。

海軍192艦隊布雷作業大隊參謀主任張家銘透過直播影片說明，水雷布放後有「漂雷」、「繫留雷」、「沉底雷」3種姿態；引爆方式則可區分為觸碰引爆的「觸碰雷」，以及感應周遭物理變化量的「感應雷」。

張家銘表示，「漂雷」布放後會浮在海面上，隨海流四處移動，危及各國船艦，因此1907年後限制各國發展漂雷；「繫留雷」則固定一處，整體有雷錨、繫留索及雷殼；「沉底雷」隱蔽在海底地形中，較不易被發現及掃除。

張家銘說，台灣現役有3種水雷，分別為「萬象一型錐形沉底雷」、「萬象二型繫留雷」及「萬象二型沉底雷」，皆為台灣自主研發。

張家銘介紹，萬象一型錐形沉底雷為磁性感應引爆，主要攻擊目標為水面艦船；萬象二型繫留雷為聲音及磁性感應引爆，主要攻擊目標為水面艦船及潛艦；萬象二型沉底雷為聲音、磁性、壓力感應引爆，攻擊目標為水面艦船及潛艦。

張家銘表示，布雷為防衛作戰中阻擋入侵重要手段，台灣則依國際法可在臨海布放防禦性水雷，是具有戰略意義的必要手段，能嚇阻中國侵犯意圖。

張家銘說，布雷如同「護國之盾」，因水雷具有反制困難、造價成本相對較低、部署時間短、布放後即形成戰力、待敵時間長，以及對船艦殺傷力大等特性，若在敵人必經航道上布設，能達成威嚇效果，為防禦方進行「不對稱作戰」重要手段。

張家銘表示，布雷不僅讓敵方耗費大量時間掃雷，再加上現代化水雷設計有反掃雷機制，可以打亂敵方行動計畫，讓對方不敢貿然進攻，有助於遲滯或削弱敵方作戰狀況，「如此不可預期的壓力，更讓人有恐懼感」。

張家銘舉例，1950年韓戰期間的「元山登陸戰」，北韓布放3500多枚水雷，造成7艘美軍艦船損傷，導致美軍登陸被遲滯7天；又如1991年波斯灣戰爭，伊拉克布放1200多枚水雷，導致美軍船艦受損，代表掃雷行動耗時、高風險又困難。

美軍 潛艦 壓力

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