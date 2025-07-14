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影／漢光海軍防禦性布雷操演 賴清德南下視察

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，現場有海軍陸戰隊戒護。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，現場有海軍陸戰隊戒護。記者劉學聖／攝影

漢光41號演習進入第6天，賴清德總統今天專程南下高雄左營海軍基地，視導海軍防禦性布雷操演，總統除了慰勉官兵辛勞，還特地頒發加菜金，海軍也進行萬象二型水雷實彈吊掛作業，順利完成十多枚水雷吊掛。賴清德登上國造快速布雷艇視察，國防部也直播水雷整備到海上戒護過程。

漢光41號演習將一直進行到本月18日，今天上午10點海軍執行「防禦性布雷」科目，並進行現場直播，這是近年國軍籌獲新式快速布雷艇，於近岸航道、港口進出口實施水雷佈放，以嚇阻共軍進犯的操演。近年來，國軍籌獲新式的快速布雷艇，去年漢光時就已是操演的重點驗證項目。根據該型艦的設計，有吊臂與電動滑軌，可以快速執行布雷任務。

今天軍方出動海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊擔任近岸戒護工作，駕駛M109突擊艇進行戒護，讓布雷艇可快速且順利的完成在近岸的航道，或是港口進出口執行布雷，現場還出動吊車進行國產萬象二型沉底水雷吊掛，官兵們小心翼翼完成吊掛作業，一旁還有海軍陸戰隊官兵進行戒護，此外近年海軍籌獲的偵查型無人機也首度對媒體曝光作業情況。

海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，賴清德總統（右二）南下視導，國防部長顧立雄（左二）、海軍司令唐華（右三）陪同視察。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，賴清德總統（右二）南下視導，國防部長顧立雄（左二）、海軍司令唐華（右三）陪同視察。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，順利完成十多枚水雷吊掛。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，順利完成十多枚水雷吊掛。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，現場有海軍陸戰隊官兵操作偵查型無人機。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，現場有海軍陸戰隊官兵操作偵查型無人機。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，順利完成十多枚水雷吊掛。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，順利完成十多枚水雷吊掛。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，賴清德總統南下視導並頒發加菜金。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，賴清德總統南下視導並頒發加菜金。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，順利完成十多枚水雷吊掛。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，順利完成十多枚水雷吊掛。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，順利完成十多枚水雷吊掛。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，順利完成十多枚水雷吊掛。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，賴清德總統南下視導並頒發加菜金。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，賴清德總統南下視導並頒發加菜金。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，現場有海軍陸戰隊戒護。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，現場有海軍陸戰隊戒護。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，順利完成十多枚水雷吊掛。記者劉學聖／攝影
海軍今天進行漢光演習防禦性布雷操演，順利完成十多枚水雷吊掛。記者劉學聖／攝影

漢光 演習 海軍

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