影／漢光海軍防禦性布雷操演 賴清德南下視察

漢光41號演習進入第6天，賴清德總統今天專程南下高雄左營海軍基地，視導海軍防禦性布雷操演，總統除了慰勉官兵辛勞，還特地頒發加菜金，海軍也進行萬象二型水雷實彈吊掛作業，順利完成十多枚水雷吊掛。賴清德登上國造快速布雷艇視察，國防部也直播水雷整備到海上戒護過程。

漢光41號演習將一直進行到本月18日，今天上午10點海軍執行「防禦性布雷」科目，並進行現場直播，這是近年國軍籌獲新式快速布雷艇，於近岸航道、港口進出口實施水雷佈放，以嚇阻共軍進犯的操演。近年來，國軍籌獲新式的快速布雷艇，去年漢光時就已是操演的重點驗證項目。根據該型艦的設計，有吊臂與電動滑軌，可以快速執行布雷任務。