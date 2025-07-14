漢光演習淡水河口演練反突擊 爆破加戰車場面震撼
為防止共軍突入淡水河道侵犯中樞，國軍漢光41號實兵演習今天在淡水河口實施反突擊作戰演練，反制敵方突擊部隊行進，透過戰車阻擊及河面阻絕爆破，場面震撼。
軍方想定為阻絕敵方以突擊艇或軍氣墊船從淡水河口突入，深入中樞地區，因此，軍方在淡水河口設3道阻絕，第1道的攔截網，透過漁網來絞住敵方小型舟艇的螺旋槳，使其無法順利航行。
第2道是在浮動平台設油桶，可爆破引燃河面，第3道則是俗稱「鋼刺蝟」的鋼製框架浮動平台，可透過設置M3殺傷雷引爆破壞氣墊船或舟艇的底部，致其無法航行。
演練就在上午10時25分左右開始，在發現敵方突擊部隊接近，於是出動戰車進行阻擊，同時也進行河面上浮動平台的C4炸藥的爆破，場面震撼，現場煙霧瀰漫，整個演練順利在10分鐘內完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言