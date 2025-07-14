206旅教召官兵臨戰訓練 射擊105榴彈砲熟悉程序

漢光41號實兵操演今天進入第6天，今年首次以旅級規模召集的後備部隊206旅，上午在林口實施105榴彈砲空包彈操演、自衛戰鬥演練等臨戰訓練，官兵也以立、跪、臥等不同姿勢，持步槍對敵射擊40發空包彈。

10天9夜的國軍「漢光41號」實兵操演進入第6天，按照國防部演練期程，今天為島上作戰階段，主要模擬敵兩棲船團在預定海灘登陸，而國軍則實施濱海暨灘岸戰鬥，執行反空機降作戰、濱海打擊及要域火殲等演練。

除了常備部隊實施相關操演外，今年首次以「旅級」規模召集為期14天的教育召集後備部隊、負責戍守大桃園地區的陸軍第206旅，全旅約3000名官兵，持續分別在市區、林口、龜山及多處大桃園地區實施訓練。

中央社記者上午實地前往訓練地點之一的新北林口麗林國小，受召官兵實施砲兵連實施105榴彈砲空包彈射擊操演、營部連的自衛戰鬥演練科目。

演練開始時，軍方透過無人機模擬偵獲敵目標，此時射擊指揮所下達射擊命令，受召官兵透過4門105榴彈砲對敵目標依序實施射擊；過程中遭遇小部隊敵軍襲擾，受召官兵機動前往戰術位置接戰，每名官兵對敵目標以跪姿、臥姿、及立姿等方式射擊共40發空包彈，同時施放煙幕罐掩護，除確保後勤設施、糧秣彈藥油品等安全外，也訓練敵火威脅下傷患搬運作業、自救。

特別的是，由於操演期間適逢國小中堂休息，不少小學生好奇地交頭接耳在旁觀看操演。

受召人員朱郁維上兵受訪分享，自7月5日受召以來，時間已過一半，此次不僅是他首次接受14天教召，更是在漢光期間受召，因此訓練方式、規模相較過往複雜。這次訓練中也射擊空包彈，訓練過程比過往擔任義務役時的基地訓練還要精實，同時也訓練戰傷救護、包紮等技巧。