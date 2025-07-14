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漢光演習馬防部實彈射擊 模擬中國發起奪島行動

中央社／ 連江縣14日電

國軍漢光41號實兵演習今天為第6天，馬祖防衛指揮部清晨於南竿外海實施實彈射擊，模擬中國企圖以漁機船及無人機侵擾並發起奪島行動，防區立刻統整多元戰力進行實彈射擊。

馬祖防衛指揮部發布新聞稿指出，為強化反制敵襲能力，今天凌晨5時許於南竿鄉馬祖村周邊海域，實施「漢光41號演習」實彈射擊，模擬中國企圖以機漁船與無人機，採灰色地帶襲擾，並突然從海上發起奪島行動。

馬防部指出，依令統整砲兵、特戰、無人機及打擊部隊等多元戰力，進行實彈射擊，以展現整體協同作戰，即時應變能力與處置多變敵情的訓練成果。

中央社記者清晨實地前往採訪，實彈射擊目標海域正對中國本土，從一線據點更肉眼可見中國沿海海岸線，增添演習臨場感。實彈射擊過程約50分鐘，火炮與機槍密集射擊時，則激起海面上層層水花。

馬防部說，兩棲偵察連（海龍蛙兵）睽違近7年再度執行海上實彈射擊，加入「近岸水域作戰」，以強化反制敵襲與即時應變能力。情境模擬敵船逼近，海龍蛙兵迅速以船艇雷達掌握敵情，並與作戰中心完成情傳後，「成功艇」依令運用50機槍、班用機槍實施火力壓制。

馬防部進一步說明，海龍蛙兵加入具高度戰術意涵，除驗證官兵接戰反應與火力打擊成效外，因應近期灰色地帶侵擾日趨頻繁，藉此磨練官兵熟稔戰場情境，展現「能打、敢打、機動、精準」的特戰風氣。

而為強化戰場即時監控能力，馬防部表示，實彈射擊期間由一線據點派遣無人機，執行海上情蒐任務，精準掌握敵船動向，並即時回傳座標至火協中心，完成射擊請求程序，並持續透過無人機畫面，監控火力打擊成效，有效驗證「偵搜、通傳、打擊、評估」一貫化實戰流程。

馬防部表示，打擊部隊亦實施「甲車行進間射擊」，讓官兵在機動任務中執行實彈射擊，除驗證平時訓練成果，更展現在接戰條件下的穩定性與命中率，凸顯部隊實戰訓練的深度與強度。

馬防部強調，實彈射擊除讓各部隊在實戰中驗證戰力，並讓官兵體會團隊協同與臨機應變重要性。未來將持續依據敵情變化與防衛任務，滾動調整訓練內容以達成目標，讓每次訓練都更貼近真實戰場，充分發揮台海前哨重要地位，為守護國家安全，厚植最堅強戰力。

馬祖 演習 實彈

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