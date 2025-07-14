影／《軍情站》捷運變戰術軌道 國軍漢光首度搭捷運支援作戰

漢光41號演習邁入第六天，國軍想定開始進入「本島作戰階段」，各地同步展開濱海決戰與城市防禦操演。憲兵部隊與陸軍後勤單位清晨運用台北捷運系統，進行兵力與物資的快速輸送與機動部署，驗證首都地下交通網在戰時的戰術運用可能。在14日凌晨，捷運收班後未久，約三個排編制的憲兵衛戍部隊即從善導寺站搭乘捷運公司所提供的列車前往龍山寺站，並於萬華地區執行城市戰鬥演練。此次部隊不僅攜帶機步槍與紅隼火箭彈，更首次在公開場域操演中出現美援肩射型刺針防空飛彈，顯示其模擬任務涵蓋低空防空與要點反擊作戰。

憲兵衛戍部隊運用台北捷運進行兵力輸送，驗證首都地下交通網在戰時的戰術運用可能。照片國防部提供

同時間，陸軍三支部亦在南港捷運機廠進行軍品上板作業，透過北捷工程板車進行後勤物資輸運，完整呈現戰時首都圈捷運系統在「人員投送＋物資補給」兩端任務的戰術整合能力。

國防安全研究院副研究員揭仲表示，這是國軍首次於漢光演習中實際運用台北捷運作為兵力調動路線，象徵國防部已將城市地下系統納入防衛考量。他指出，包括台北捷運、高鐵與台鐵在內的各類地下孔道，戰時皆具備戰術價值，但同樣也可能被敵軍利用。「如果共軍佔領新北市如土城、樹林等地區，就可能透過至少三到四條地下孔道，繞經淡水河直抵台北市核心區。」揭仲說，這種「逆向滲透」的潛在風險，也值得我方事先規劃封阻與感測應變機制。

此次演練還有另一疑義，即北捷部分的站體被列入緊急避難設施，並在站外貼有標示。戰時極可能成為民眾避難空間。若軍隊與大量平民共處同一地下空間，不僅恐拖慢機動節奏，也可能引發戰術暴露與附帶損傷風險。揭仲強調，一旦有軍隊進駐，這些空間就不再屬於純粹的非軍事目標，等同成為攻擊可能對象，這部分需要國防部與政府協調界定。

包括俄羅斯莫斯科、北韓平壤與伊拉克海珊政權下的首都巴格達，皆曾將地鐵系統用作戰術運輸通道，國軍此舉可視為不對稱作戰邏輯下的創新運用。然在缺電、敵襲與通信中斷等高壓情境下，捷運系統能否持續發揮戰術功能，仍有待後續多次驗證與系統化調整。