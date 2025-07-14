漢光41號演習 澎湖反制「快速突擊上陸」縱深殲敵

漢光41號演習進入第6天，第一作戰區今天清晨在五德營區舉行「要域火殲實彈射擊」操演，模擬敵軍對澎湖「快速突擊上陸」，展現精準火力與高度戰備能力，驗證國軍精實訓練成果。

國軍「漢光41號演習」進入第6天，第一作戰區今天清晨實施「要域火殲實彈射擊」，模擬敵軍對澎湖地區「快速突擊上陸」，防區指揮官陳俊源親自坐陣指揮，各裝甲、機步營等參演部隊依想定及輔助狀況發布，隨即展開應變制變作爲，對來犯敵軍發起攻擊。

澎湖「要域火殲實彈射擊」操演，在清晨5時發射照明彈後，依序由防區的「快艇伏擊」、「防空部隊接戰」、「火力打擊」、「戰場掃蕩」、「預備隊投入」、「肅清戰場」等展開50機槍、M240機槍、標槍飛彈、M60A3戰車、CM21甲車、155及105榴砲、120及81迫砲、40榴彈機槍等多型火力裝備等多層次火力射擊，射擊火砲多達7000多發，砲聲隆隆，場面震撼，展現制壓與縱深殲敵的作戰企圖。

澎防部機部營中校營長王鏗勝表示，在今年5月接任特遣隊隊長後，秉持「一日不備戰，一日不能安心」的態度，要求每名參演官兵能清楚「自己該在那裡、該做什麼」，對此次操演，給了滿分的100分；戰車中尉連長林翎與反甲連彈補給兵陳躍祥都對參演過程辛苦，但順利完成，是非常難得的體驗，捍衛國土有決心。

第一作戰區表示，面對當前敵情威脅與日俱增，防區將持續戮力戰場經營、整合防區三軍戰力、強化防衛韌性，並堅持「同島一命、奮戰到底」決心，以及「美麗家園、由我守護」的堅定信念，捍衛國家安全。