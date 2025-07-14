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美參院版國防法案 「強烈建議」邀台參與環太軍演

中央社／ 華盛頓13日專電

美國參議院軍委會日前通過2026年度國防授權法案，將送院會表決。比起過去「建議」邀請台灣海軍參與環太軍演的相對保守表態，2026年度的參院版本更強調台灣參與演習的重要性，「強烈建議」邀台參與。

聯邦參議院軍事委員會（Senate Armed ServicesCommittee）以26比1的票數，將2026財政年度的國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）提交至參議院院會審議，並於11日公布逾20頁的法案概要。

國防授權法案是美國年度必通過的大法，內容核定資金額度並授權美國軍方及其他重要國防優先事項，以確保美國部隊擁有執行任務所需的訓練、裝備及資源。根據軍委會概要，法案強烈建議（stronglyencourages）國防部長在適當情況下邀請台灣海軍參與環太平洋軍事演習（RIMPAC）。

法案指出，如果國防部長決定不邀請，則需提出通知與說明理由。

環太平洋軍事演習由美軍主導，每兩年舉行一次，是全球最大的國際海上軍事演習。美軍藉由這項軍演，加強環太平洋地區國家武裝部隊間的聯合行動能力。美國海軍曾形容環太軍演是獨特的訓練機會，有助於參與國家維持合作關係，這對確保海上通道安全至關重要。

至於美國眾議院去年通過的國防授權法案中，「適當情況下邀請台灣海軍參加環太平洋軍事演習」的文字，是放在表達國會立場、但不具備法律效力的國會意見（Sense of Congress）項下。

除了台灣海軍參與環太平洋軍事演習，法案也指示國防部與台灣合作制定聯合計畫，共同研發及生產無人機與反無人機能力，以及評估台灣的關鍵數位基礎設施，並提出強化這些設施的可能行動方案。

法案並授權美國行政部門撥款10億美元（約新台幣292億元）用於「台灣安全合作倡議」（TaiwanSecurity Cooperation Initiative），並擴大其用途以涵蓋戰鬥傷患救護及醫療設備。

其他涉及印太的部分，包括禁止削減美軍在朝鮮半島的軍事部署，直到國防部長能向國會證明這麼做符合國家利益，以及提供報告詳述對日本發展及部署作戰反擊能力的支持等。

在參、眾兩院院會各自表決通過後，由於兩院版本不同，將透過兩院協商尋求共識，並各自針對最後版本重新表決通過後，才會送交白宮由總統簽署生效。

依照美國法規制度，國防授權法案立法完成後，還要等撥款法中納入相應金額，款項才會到位。換句話說，國防授權法案給了行政部門「怎麼用錢」的權限，後續執行的具體金額，就必須看兩黨在撥款法案上的折衝結果。

美國 演習 國防授權法案

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