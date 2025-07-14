午夜憲兵出沒台北市區 演練運用捷運線路行城鎮戰

漢光41演習實兵科目，依據國防部擬定時間流程，各部隊開始模擬共軍登陸後之應戰作為。憲兵202指揮部今天（14日）凌晨在台北市區演練，運用捷運線路在市區內機動，趕赴目標區接敵。參與操演的官兵將近百人，使用步槍、機槍、40公釐榴彈、紅隼火箭彈、刺針防空飛彈等。台北捷運公司在收班後，特別重新開啟善導寺與龍山寺兩處車站，並且開出一班運兵專列，供官兵在地面下快速機動，趕往市區其他位置。

憲兵明天凌晨，將在聯絡台北與板橋之間的萬板大橋，演練封橋作業。 漢光41號演習，憲兵14日凌晨在台北萬華街頭，快速通過艋舺大道。記者程嘉文／攝影 漢光41號演習，憲兵14日凌晨由台北捷運龍山寺站衝出。記者程嘉文／攝影

【中央社台北14日電】

國軍漢光41號實兵演習今天第6天，憲兵指揮部凌晨與北捷、維安特勤隊合作，透過捷運執行「物資轉用」科目。美軍援助台灣的FIM-92人攜式刺針，亦在此次憲兵演練公開亮相，以執行低層防空捍衛首都政經中樞。

10天9夜的國軍「漢光41號」實兵操演今天進入第6天，按照國防部演練期程，今天為島上作戰，主要模擬敵兩棲船團在預定海灘登陸，而國軍則實施濱海暨灘岸戰鬥，執行反空機降作戰、濱海打擊及要域火殲等演練。

為同步確保政經中樞安全，憲兵今天凌晨1時與台北市政府、台北捷運公司等單位，運用包含捷運等地下化設施，執行兵力、物資轉用演練，訓練軍民聯合防衛能力，而這項訓練，主要驗證軍民整合機制，透過地下化設施調整各項資源部署，以利增加戰場存活韌性。

中央社記者凌晨實地前往採訪，憲兵凌晨1時10分於善導寺捷運站上車，並搭乘捷運抵達龍山寺站，於途中及捷運站體內、萬華街頭實施相關戰術演練。

更重要的是，人攜式刺針飛彈昨天於國防部長顧立雄視導的陸戰66旅照片中首度「官洩」後，今天凌晨演練的「北捷物資轉用」科目，憲兵亦背負FIM-92人攜式刺針飛彈；相關人士指出，人攜刺針可隨時執行低層防空，在緊急時刻也可作為直射武器使用。

台灣是少數同時操作「雙聯裝」、「車載式復仇者」、「阿帕契空載型」及「人攜式肩射型」等4種不同型態刺針飛彈的國家。

國防部說明，此次漢光各部隊所使用人攜式刺針飛彈，是透過軍援管道獲得的裝備；國軍在獲裝後，即由接裝訓練培養師資種能，逐步擴訓到各使用單位，此次漢光實兵演練結合部隊任務及預設戰場環境，採實地實裝演練，以驗證作戰應用，確保可達預期效果，但有關裝備數量及配賦單位，沒有說明。