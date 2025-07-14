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漢光演習工兵台南封橋 路面佈鋼刺蝟與廢車阻敵

中央社／ 台南14日電

漢光41號實兵操演繼續進行。陸軍54工兵群昨天深夜至今天凌晨在台南市北區北安橋演練夜間橋梁阻絕作業，以鋼刺蝟結合腹型鐵絲網、廢棄車輛等器材封控重要交通節點，延滯敵軍進逼。

演練從昨天深夜起，54工兵群人員及車輛機具陸續進駐北安橋，實施交通管制後，利用部分橋面道路演練夜間橋梁阻絕作業。雖然在深夜時段，經過人車較少，但仍吸引部分駕駛人放慢車速，投以好奇目光，還有路過的機車騎士大呼「國軍加油」，為參與演練人員打氣。

數輛軍用卡車載送器材到場，配合起重設備與堆高機等機具作業卸下後，國軍人員立即以熟練編組進行各項流程，將鋼刺蝟結合蛇腹型鐵絲網、廢棄車輛等器材在路面上組裝展開，形成人員及一般車輛皆難以通行環境。

軍方現場人員說明，此次演練主要模擬在低光環境下如何快速封控重要交通節點，延滯敵軍進逼，確保國軍機動力與防衛縱深，並測試在夜間各項聯繫是否順暢、現場安全管控是否到位等標準作業流程。演練預計至清晨5時左右可結束並完成清場。

橋梁 國軍

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