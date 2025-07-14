漢光分身乏術 警校替代役代國軍救災

聯合報／ 記者黃婉婷洪哲政李奕昕／台北報導

丹娜絲颱風重創中南部，災後復原之路漫長，導致民怨四起，但國軍又因漢光演習分身乏術，內政部規畫自今天至十七日，調派甫從警大與警專畢業、依規接受替代役基礎訓練的役男，赴台南、嘉義縣市及雲林縣救災，人數超過千人。

丹娜絲為台灣帶來強風及豪大雨影響，日前有民眾當面請求賴清德總統增派國軍協助清運家中毀壞物件，賴則提醒國軍依規定不得進入民宅，民眾的建議有執行為難之處，也希望民力加入救災。

劉世芳指示內政部替代役訓練及管理中心、警政署等單位，協調人力支援救災。據了解，內政部已成立任務編組，自七月十四日至十七日，調派大型運警車至成功嶺，協助載送正在受替代役基礎訓練的警大、警專學生，前往協助救災。

官員指出，所謂警大、警專學生並非在校生，而是畢業後依法律規定要接受替代役訓練的專業梯次，與警力無關；依現行規定，這批役男都須完成初級救護技術員（ＥＭＴ１）、防災士與志願服務共三種證照，也能藉此機會增加實務訓練經驗。

漢光 替代役 國軍

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