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模擬共機侵台 劍二、愛國者飛彈護空域

聯合報／ 記者曾增勳周嘉茹黃仲明／桃園報導
降落松山機場之民航機正好飛過愛國者飛彈發射車上空，吸引一名男童駐足觀看。記者曾原信／攝影
降落松山機場之民航機正好飛過愛國者飛彈發射車上空，吸引一名男童駐足觀看。記者曾原信／攝影

國軍年度「漢光四十一號」實兵演習進入第五天，國防部推演進入共軍對台實施「聯合火力打擊」與「登陸作戰」階段，國軍昨在北台灣強化整體防空部署。其中空軍在中壢演練「陸射劍二」防空飛彈系統，模擬共軍戰機越海峽中線後推進至東線展開戰備警巡，飛彈部隊十五分鐘內完成接戰部署，展現應變與低空防護能力。

此次演習以模擬實戰為原則，國軍針對桃園國際機場及周邊地面部隊防空任務，出動劍二飛彈發射車及操作人員進駐陣地，由三人編組操作。劍二系統具備二到十五公里射程與七公里射高，發射車可在陣地直接發射提升射擊速度，也可遠端拉線啟動，提高隱蔽與生存能力。配合高處雷達車搜索與目標資料回傳，完成鎖定與接戰程序。

軍方人士指出，當前敵情模擬為大量共軍機群逼近東線空域，解放軍地面部隊完成登陸整備。除劍二部署桃園地區外，愛國者飛彈也同步進駐台北松山機場及大直周邊，加強北部核心空域防禦。

解放軍 漢光 愛國者飛彈

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