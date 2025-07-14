肩射刺針飛彈 漢光首曝光

漢光四十一號演習，昨天起演練共軍發動聯合火力打擊，國軍升級「全面作戰」的反應作為。各地民眾不難看到軍方車隊機動，或就地部署防務。國防部發布照片也顯示，馬政府時期美方就出售的刺針飛彈，十年後終於進入國軍服役；國防部隨後解釋，我方採購的飛彈尚未交貨，照片中是拜登政府時期軍援的美軍庫存品。

今年漢光實兵科目標榜真實性，並無「大秀」，但期間仍為賴總統安排兩場網路直播，分別是十日視導M1A2戰車射擊訓練（不屬漢光科目），以及今天上午視導海軍水雷布放作業。

國防部昨天下午發布訊息，顧立雄視導駐地林口的海軍陸戰隊六六旅。照片中首度曝光肩射型刺針飛彈，證實國軍終於獲得這項延宕已久的裝備。不過，國防部指出，此次曝光的飛彈是美方軍援，利用今年漢光演習驗證作戰應用。至於我方已獲飛彈數量與配賦單位，則不透露。

刺針是美軍現役短程防空飛彈，具有多種發射平台，除了人員攜行的肩射基本款，還有悍馬車搭載的復仇者系統、三腳架雙聯裝ＤＭＳ系統。國軍早就引進復仇者與ＤＭＳ，但美方以外流風險為由，不願出售人攜式刺針，二○一五年才批准出售二五○枚，二○一九年增售二五○枚。但因新冠疫情、俄烏戰爭等因素，遲遲不能交貨。

參謀總長梅家樹去年漢光之前就預告，實兵操演「不演戲」、「無劇透」，意外難免多於往年。去年漢光因颱風提前結束，今年進一步延長時間、提升強度，果然小意外不斷。

十日下午在南投竹山，一輛電動機車捲入軍卡車底，所幸騎士無恙。當晚一輛M109A5自走砲車，在桃園楊梅撞壞路邊停靠的四輛汽車；十一日晚間在新店，一輛愛國者飛彈車轉彎卡住路旁商家遮雨棚；十二日晚間一輛輕型戰術輪車（吉普車）在高雄旗山撞上路邊護欄，三名官兵送醫。顧立雄昨前往高雄總醫院探視。