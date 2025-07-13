第四作戰區重要目標防護 即時應變展現作戰效能
漢光41號演習第五日，陸軍第四作戰區機步333旅今天在高雄地區進行重要目標防護演練，單位接獲敵情，前往港區進行目標搜索。過程中，部隊派遣CM33、CM34甲車，以及迫砲排等單位，依令向港口設施及塔臺搜索，檢視部隊戰時即時應變效能。
333旅所屬部隊於今早接獲敵情後，連長立即向戰備部隊下達命令，戰術機動至重要目標防護地點。抵達目的地後，車組官兵成員立即實施下車戰鬥，在雲豹八輪甲車的火力掩護下，持續向目標區域搜索前進，並成功佔領目標區域，確保重要目標安全。過程中，依照隨機狀況，彼此以火力交互掩護、向前推進搜索，官兵靈活運用戰術思維，達成實戰化訓練目的，同時更加掌握責任區內地境樣貌，建構完整作戰效能。
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