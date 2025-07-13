快訊

撞擊瞬間曝光！高雄貨車違規穿越猛撞輕軌「車頭玻璃破裂」 7人受傷

雨彈續炸南部！周五各地雨勢增強 熱低成颱「這2天」最關鍵

第四作戰區重要目標防護　即時應變展現作戰效能

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
陸軍第四作戰區部隊戰術機動至目標區域進行搜索。圖／軍聞社提供
陸軍第四作戰區部隊戰術機動至目標區域進行搜索。圖／軍聞社提供

漢光41號演習第五日，陸軍第四作戰區機步333旅今天在高雄地區進行重要目標防護演練，單位接獲敵情，前往港區進行目標搜索。過程中，部隊派遣CM33、CM34甲車，以及迫砲排等單位，依令向港口設施及塔臺搜索，檢視部隊戰時即時應變效能。

333旅所屬部隊於今早接獲敵情後，連長立即向戰備部隊下達命令，戰術機動至重要目標防護地點。抵達目的地後，車組官兵成員立即實施下車戰鬥，在雲豹八輪甲車的火力掩護下，持續向目標區域搜索前進，並成功佔領目標區域，確保重要目標安全。過程中，依照隨機狀況，彼此以火力交互掩護、向前推進搜索，官兵靈活運用戰術思維，達成實戰化訓練目的，同時更加掌握責任區內地境樣貌，建構完整作戰效能。

陸軍第四作戰區部隊戰術機動至目標區域進行搜索。圖／軍聞社提供
陸軍第四作戰區部隊戰術機動至目標區域進行搜索。圖／軍聞社提供
陸軍第四作戰區部隊戰術機動至目標區域進行搜索。圖／軍聞社提供
陸軍第四作戰區部隊戰術機動至目標區域進行搜索。圖／軍聞社提供
陸軍第四作戰區部隊戰術機動至目標區域進行搜索。圖／軍聞社提供
陸軍第四作戰區部隊戰術機動至目標區域進行搜索。圖／軍聞社提供

陸軍 漢光 演習 成功 實戰化 命令

延伸閱讀

等了10年終於現身 陸戰隊首度曝光肩射刺針飛彈

漢光演習澎湖機場反機降 第一作戰區展現防衛韌性

顧立雄赴松山機場跑道頭公園 慰勞愛國者飛彈部隊

影／漢光41號模擬敵機攻台 陸射劍二發射車陣地放列維安桃機空域

相關新聞

第四作戰區重要目標防護　即時應變展現作戰效能

漢光41號演習第五日，陸軍第四作戰區機步333旅今天在高雄地區進行重要目標防護演練，單位接獲敵情，前往港區進行目標搜索。...

官兵漢光演習高雄車禍受傷 顧立雄探視肯定盡忠職守

國軍官兵於漢光演習執行任務時發生車禍，造成3名官兵受傷。國防部今天表示，部長顧立雄前往國軍高雄總醫院探視，除表達誠摯關懷...

影／保衛首都圈上空平安 愛國者肩負重任

漢光41號演習持續進行，空軍防空暨飛彈指揮部之愛國者飛彈進駐台北市觀山河濱公園，採分散部署於河濱公園各處，捍衛首都空防。

等了10年終於現身 陸戰隊首度曝光肩射刺針飛彈

國軍漢光41號演習實兵演練，13日進入第五天，國防部長顧立雄視導海軍陸戰隊防空部隊作戰演練情形，對於官兵不畏烈日執行戰備整備工作之辛勞...

漢光41號演習 曝光陸射劍二防空飛彈接戰部署方式

國軍漢光41號演習持續進行實兵科目，今年漢光秉持參謀本部「有想定，不劇透」指示，開放給媒體拍攝的，只有部分的操演動態。今...

顧立雄赴松山機場跑道頭公園 慰勞愛國者飛彈部隊

今天（13）是漢光41號演習實兵演練第5日，國防部長顧立雄上午前往台北市基隆河畔的觀山河濱公園，視導空軍防空部隊演練情形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。