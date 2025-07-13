官兵漢光演習高雄車禍受傷 顧立雄探視肯定盡忠職守

國軍官兵於漢光演習執行任務時發生車禍，造成3名官兵受傷。國防部今天表示，部長顧立雄前往國軍高雄總醫院探視，除表達誠摯關懷，也指示醫療團隊全力協助治療及後續復健，並肯定盡忠職守任務。

國軍漢光41號實兵演習長達10天9夜，為史上最長漢光演習，目的是讓官兵藉由長時間的實戰化訓練，熟悉自身守備範圍及戰技，但也因此，近期發生多起包括戰車、軍車與民車碰撞及自撞的事故。

一輛輕型戰術輪車12日執行任務時，行經高雄旗山區旗南路時發生車禍，車內3名南部官兵分別受有骨折及擦挫傷，經送醫治療無生命危險。國防部晚間發布新聞稿表示，顧立雄今天赴國軍高雄總醫院，探視執行任務途中發生車禍受傷的3名官兵，表達誠摯關懷與慰問，並指示醫療團隊，全力協助治療及後續復健，期盼官兵早日康復。

國防部指出，顧立雄抵達高雄總醫院後，首先聽取醫療狀況簡報，了解官兵傷後手術、醫療照護、肇因調查等情形；隨後前往病房，關懷慰問官兵與家屬，了解實際需求與意見，予以鼓勵及表達誠摯的關懷。

國防部提到，顧立雄對官兵在漢光操演期間，盡忠職守執行任務的精神表達肯定，祝福早日康復。在聽取家屬意見、了解實際需求後，也指示所屬部隊與國軍高雄總醫院，務必建立完善的照護機制，包括醫療、生活、經濟支持及心理輔導，確保官兵能安心接受治療，同時持續落實行車安全教育，確保操練與任務安全。