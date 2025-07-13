快訊

撞擊瞬間曝光！高雄貨車違規穿越猛撞輕軌「車頭玻璃破裂」 7人受傷

雨彈續炸南部！周五各地雨勢增強 熱低成颱「這2天」最關鍵

官兵漢光演習高雄車禍受傷 顧立雄探視肯定盡忠職守

中央社／ 台北13日電
國防部長顧立雄9日視導陸軍206旅教召專長訓練情形，並了解裝備性能。（軍聞社提供）中央社
國防部長顧立雄9日視導陸軍206旅教召專長訓練情形，並了解裝備性能。（軍聞社提供）中央社

國軍官兵於漢光演習執行任務時發生車禍，造成3名官兵受傷。國防部今天表示，部長顧立雄前往國軍高雄總醫院探視，除表達誠摯關懷，也指示醫療團隊全力協助治療及後續復健，並肯定盡忠職守任務。

國軍漢光41號實兵演習長達10天9夜，為史上最長漢光演習，目的是讓官兵藉由長時間的實戰化訓練，熟悉自身守備範圍及戰技，但也因此，近期發生多起包括戰車、軍車與民車碰撞及自撞的事故。

一輛輕型戰術輪車12日執行任務時，行經高雄旗山區旗南路時發生車禍，車內3名南部官兵分別受有骨折及擦挫傷，經送醫治療無生命危險。國防部晚間發布新聞稿表示，顧立雄今天赴國軍高雄總醫院，探視執行任務途中發生車禍受傷的3名官兵，表達誠摯關懷與慰問，並指示醫療團隊，全力協助治療及後續復健，期盼官兵早日康復。

國防部指出，顧立雄抵達高雄總醫院後，首先聽取醫療狀況簡報，了解官兵傷後手術、醫療照護、肇因調查等情形；隨後前往病房，關懷慰問官兵與家屬，了解實際需求與意見，予以鼓勵及表達誠摯的關懷。

國防部提到，顧立雄對官兵在漢光操演期間，盡忠職守執行任務的精神表達肯定，祝福早日康復。在聽取家屬意見、了解實際需求後，也指示所屬部隊與國軍高雄總醫院，務必建立完善的照護機制，包括醫療、生活、經濟支持及心理輔導，確保官兵能安心接受治療，同時持續落實行車安全教育，確保操練與任務安全。

顧立雄 車禍 漢光演習 戰車 國防部 國軍

延伸閱讀

等了10年終於現身 陸戰隊首度曝光肩射刺針飛彈

顧立雄赴松山機場跑道頭公園 慰勞愛國者飛彈部隊

只報告漢光演習 傳顧立雄「防衛韌性」會議半途離席？國防部嚴正否認

軍人升等商務艙引反彈聲浪 游盈隆5點探討：賴總統和顧立雄應多下功夫

相關新聞

第四作戰區重要目標防護　即時應變展現作戰效能

漢光41號演習第五日，陸軍第四作戰區機步333旅今天在高雄地區進行重要目標防護演練，單位接獲敵情，前往港區進行目標搜索。...

官兵漢光演習高雄車禍受傷 顧立雄探視肯定盡忠職守

國軍官兵於漢光演習執行任務時發生車禍，造成3名官兵受傷。國防部今天表示，部長顧立雄前往國軍高雄總醫院探視，除表達誠摯關懷...

影／保衛首都圈上空平安 愛國者肩負重任

漢光41號演習持續進行，空軍防空暨飛彈指揮部之愛國者飛彈進駐台北市觀山河濱公園，採分散部署於河濱公園各處，捍衛首都空防。

等了10年終於現身 陸戰隊首度曝光肩射刺針飛彈

國軍漢光41號演習實兵演練，13日進入第五天，國防部長顧立雄視導海軍陸戰隊防空部隊作戰演練情形，對於官兵不畏烈日執行戰備整備工作之辛勞...

漢光41號演習 曝光陸射劍二防空飛彈接戰部署方式

國軍漢光41號演習持續進行實兵科目，今年漢光秉持參謀本部「有想定，不劇透」指示，開放給媒體拍攝的，只有部分的操演動態。今...

顧立雄赴松山機場跑道頭公園 慰勞愛國者飛彈部隊

今天（13）是漢光41號演習實兵演練第5日，國防部長顧立雄上午前往台北市基隆河畔的觀山河濱公園，視導空軍防空部隊演練情形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。