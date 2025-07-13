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等了10年終於現身 陸戰隊首度曝光肩射刺針飛彈

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等了10年終於現身 陸戰隊首度曝光肩射刺針飛彈

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部利用部長顧立雄13日到海軍陸戰隊66旅防空連視察，首度曝光肩射刺針飛彈已經下部隊服役。圖／國防部提供
國防部利用部長顧立雄13日到海軍陸戰隊66旅防空連視察，首度曝光肩射刺針飛彈已經下部隊服役。圖／國防部提供

國軍漢光41號演習實兵演練，13日進入第五天，國防部顧立雄視導海軍陸戰隊防空部隊作戰演練情形，對於官兵不畏烈日執行戰備整備工作之辛勞，給予高度肯定。國防部發布的照片中，也首度曝光肩射型（人攜式）刺針防空飛彈，證實這項馬政府時代美方就宣布出售的軍備，終於已進入國軍服役。不過消息人士指出，今天曝光的飛彈，並非我方編列預算採購，而是先前拜登政府軍援台灣的美方庫存品。

從官方發布行程可知，顧立雄視導的是陸戰66旅的防空連。單位先向顧立雄簡報，隨即模擬接獲狀況，官兵於極短時間內，完成接戰程序，透過雙聯裝刺針飛彈及人攜式刺針飛彈等建制武器，守護空防安全。顧立雄對官兵操作裝備表現的嫻熟度，以及堅定守護家園的決心，給予高度肯定，並期勉眾人持續戮力戰備整備工作，確保國家安全。

刺針飛彈是美軍現役的短程野戰防空飛彈，具有多種發射平台，除了由人員直接攜行，上肩發射的基本款式，還包括以悍馬車搭載八聯裝發射器的復仇者防空系統，以及雙聯裝腳架式的DMS系統。國軍使用復仇者與DMS系統已有多年，但過去美方始終不賣人攜式的刺針。2015年12月，美國歐巴馬政府才批准出售。又過了10年，才首度在國軍部隊曝光。

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