漢光演習澎湖機場反機降 第一作戰區展現防衛韌性

漢光41號演習進入第5天，第一作戰區今天在澎湖機場進行反機降實兵演練，澎防部與友軍守備部隊聯合作戰，成功壓制並肅清敵軍，確保機場場站設施安全，展現防衛作戰堅實戰力與聯合作戰效能。

澎湖防衛部發布新聞稿表示，漢光41號演習進入第5天，第一作戰區今天模擬敵軍以機降方式企圖破壞機場關鍵軍事設施，澎防部迅速完成戰備整備，快速機動至目標區域，與友軍守備部隊聯合作戰，成功壓制並肅清敵軍，確保機場場站設施安全，充分展現防衛作戰堅實戰力與聯合作戰效能。

第一作戰區表示，此次反機降實兵演練，聚焦實戰化情境，強化官兵戰場應變能力與指管協調效率；在演練開始後，應援部隊接獲上級指令，立即完成兵力集結與裝備整備，隨即展開機動任務，抵達澎湖機場後與守備單位完成任務交接，依作戰編組展開搜索與殲敵行動，部隊以精準火力與嚴密戰術部署，迅速控制局勢，驗證了快速反應流程與跨軍種協同作戰能力。

第一作戰區強調，訓練堅持「實戰實練、精準求真」原則，透過高強度實兵操演，官兵得以熟悉作戰地形與應對突發狀況的處置要領，確保在多變戰場環境中能迅速制敵機先，展現防衛韌性。