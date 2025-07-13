快訊

豆類發酵食物助降血壓、血脂 味噌、醬油、豆腐乳也有效嗎？

亡神星來襲！ 四生肖「財務判斷」恐失準

大罷免成案第1人今投票 遭罷綠營的「她」獨自現身…投票熱度曝光

漢光演習澎湖機場反機降 第一作戰區展現防衛韌性

中央社／ 澎湖縣13日電

漢光41號演習進入第5天，第一作戰區今天在澎湖機場進行反機降實兵演練，澎防部與友軍守備部隊聯合作戰，成功壓制並肅清敵軍，確保機場場站設施安全，展現防衛作戰堅實戰力與聯合作戰效能。

澎湖防衛部發布新聞稿表示，漢光41號演習進入第5天，第一作戰區今天模擬敵軍以機降方式企圖破壞機場關鍵軍事設施，澎防部迅速完成戰備整備，快速機動至目標區域，與友軍守備部隊聯合作戰，成功壓制並肅清敵軍，確保機場場站設施安全，充分展現防衛作戰堅實戰力與聯合作戰效能。

第一作戰區表示，此次反機降實兵演練，聚焦實戰化情境，強化官兵戰場應變能力與指管協調效率；在演練開始後，應援部隊接獲上級指令，立即完成兵力集結與裝備整備，隨即展開機動任務，抵達澎湖機場後與守備單位完成任務交接，依作戰編組展開搜索與殲敵行動，部隊以精準火力與嚴密戰術部署，迅速控制局勢，驗證了快速反應流程與跨軍種協同作戰能力。

第一作戰區強調，訓練堅持「實戰實練、精準求真」原則，透過高強度實兵操演，官兵得以熟悉作戰地形與應對突發狀況的處置要領，確保在多變戰場環境中能迅速制敵機先，展現防衛韌性。

澎湖 機場 實兵演練

延伸閱讀

搭機留意 桃機配合漢光演習視情況調整交通與安管措施

顧立雄赴松山機場跑道頭公園 慰勞愛國者飛彈部隊

影／漢光演習桃機空域模擬敵機來襲 陸射劍二防空飛彈防空放列接戰

漢光演習 黑鷹直升機與阿帕契直升機現蹤直潭淨水廠

相關新聞

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

丹娜絲颱風重創中南部，災後復原之路漫長，導致民怨四起，但國軍又因漢光演習難以派出大量人力。本報掌握，內政部長劉世芳近期指...

漢光41號演習 曝光陸射劍二防空飛彈接戰部署方式

國軍漢光41號演習持續進行實兵科目，今年漢光秉持參謀本部「有想定，不劇透」指示，開放給媒體拍攝的，只有部分的操演動態。今...

顧立雄赴松山機場跑道頭公園 慰勞愛國者飛彈部隊

今天（13）是漢光41號演習實兵演練第5日，國防部長顧立雄上午前往台北市基隆河畔的觀山河濱公園，視導空軍防空部隊演練情形...

影／漢光41號模擬敵機攻台 陸射劍二發射車陣地放列維安桃機空域

國軍「漢光41號」演習實兵演練進入第5天，依狀況推演進程今天在桃園市中壢區執行演練課目，模擬敵軍在海峽中線實施戰備警巡，...

賴清德勘災稱「不能凡事都需要國軍」 莒光園地還原真相

丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統日前到台南西寮重災區勘災，受災戶請求國軍幫忙清家園，賴清德卻說「國軍主要任務是保護國家，不...

影／漢光演習桃機空域模擬敵機來襲 陸射劍二防空飛彈防空放列接戰

國軍「漢光41號」實兵演習第5天，模擬共軍敵機至台灣海峽東線戰備警巡進入戰備狀況，國軍今天上午在中壢區進行21砲指部短程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。