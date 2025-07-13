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漢光41號演習 曝光陸射劍二防空飛彈接戰部署方式

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
陸射劍二飛彈採取四聯裝，發射架可旋轉面對威脅最大的方向，操作人員則可在附近掩蔽遙控。記者程嘉文／攝影
陸射劍二飛彈採取四聯裝，發射架可旋轉面對威脅最大的方向，操作人員則可在附近掩蔽遙控。記者程嘉文／攝影

國軍漢光41號演習持續進行實兵科目，今年漢光秉持參謀本部「有想定，不劇透」指示，開放給媒體拍攝的，只有部分的操演動態。今天陸軍安排六軍團21砲指部防空營的陸射劍二飛彈，機動進駐位於中壢某工業區停車場執行哨戒。也讓外界得以一窺，該系統的作戰方式。

劍二飛彈為車載四聯裝，車輛駛抵陣地後，固定車身並升起天線與發射架，射手並以有線方式，在附近隱蔽處操控飛彈發射。陸劍二系統以國造蜂眼雷達為核心，指管車依據敵情分配任務，利用無線資料鏈傳給各發射車，對目標發射接戰。雷達與指管車，距離發射車有相當距離，藉此可以增加接戰範圍，也提升抗毀性。

陸射劍二飛彈源自經國號戰機的天劍二型飛彈，終端採取主動雷達導引，具備射後不理能力，射程約15公里。陸軍共採購29輛發射車，目前北中南三個軍團的防空營，各有一個連使用劍二，另兩個連使用射程較短的復仇者／刺針飛彈。

至於花東、金馬澎的陸軍部隊，以及海軍陸戰隊，防空目前仍只靠短程的刺針飛彈和即將汰除的檞樹飛彈。國防部是否會向中科院續訂更多的陸劍二防空系統，目前尚不清楚。

拉線遠端操控劍二發射車，可防範被偵蒐提高安全。記者黃仲明／攝影
拉線遠端操控劍二發射車，可防範被偵蒐提高安全。記者黃仲明／攝影

飛彈 陸軍 漢光 國防部

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