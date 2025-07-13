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獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

聯合報／ 記者黃婉婷洪哲政／台北即時報導
丹娜絲颱風重創中南部，災後復原之路漫長，導致民怨四起，中央、地方聯手協助復原。圖／台南市政府提供
丹娜絲颱風重創中南部，災後復原之路漫長，導致民怨四起，中央、地方聯手協助復原。圖／台南市政府提供

丹娜絲颱風重創中南部，災後復原之路漫長，導致民怨四起，但國軍又因漢光演習難以派出大量人力。本報掌握，內政部長劉世芳近期指示相關單位調派人力，7月14日至17日，將載送於成功嶺受訓的替代役男赴台南、嘉義縣市及雲林縣救災，人數達1350人。

丹娜絲為台灣帶來強風及豪大雨影響，中南部至今仍有地區尚未復電，恰逢「漢光41號」演習實兵演練，國軍人力吃緊，日前有民眾請求國軍協助清運家中毀壞物件，賴則提醒國軍依規定不得進入民宅，民眾的建議有執行為難之處，也希望民力也要加入救災。

本報掌握，劉世芳近日指示內政部替代役訓練及管理中心、警政署等單位協助調派人力支援救災。據了解，內政部已成立任務編組，自7月14日至17日，更提及要調派大型運警車至成功嶺協助載送受訓的警大、警專學生前往協助嘉南地區救災。

不過，知情人士強調，所謂警大、警專學生並非在校生，而是畢業後受替代役訓練，身分為替代役男，與警力無關。

據規劃，14日至17日，每天上午7時至下午4時30分，內政部將派車自成功嶺載運替代役男前往災區，預計2小時內抵達災區，台南市共22部車、760人，嘉義縣共11部車、390人，嘉義市共4部車、130人，雲林縣共3部車、70人，總支援役男人數為1350人、40部車。

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