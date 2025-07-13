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愛國者飛彈車進駐北市河濱 顧立雄視導並頒發加菜金

中央社／ 台北13日電

漢光41號實兵操演今天進入第5天，為模擬敵軍對台聯合火力打擊，愛國者防空飛彈發射車組上午進駐北市某處河濱公園，不少民眾駐足觀看國軍演訓過程，國防部顧立雄前往視導，並頒發加菜金。

10天9夜的國軍「漢光41號」實兵操演今天進入第5天，按國防部演練期程，今天為模擬敵軍對台實施聯合火力打擊及登陸作戰，為防範敵軍，全軍各式防空軍備均已進駐戰術位置並實施接戰準備，如愛國者飛彈車進駐北市某處河濱公園、陸射劍二發射車則進駐桃園蘆竹一帶，與周邊低、中、高空防空系統共同構築多層次的綿密防空網。

顧立雄上午視導部署於台北某處河濱公園的愛國者飛彈陣地，一旁則有官兵全副武裝警戒。由於今天是週日，不少民眾也駐足現場，親自見證國軍的演練現況。

陪同顧立雄視導的前國防部發言人、政務辦公室主任孫立方中將受訪表示，顧立雄很關心整體演習進程推進、官兵士氣，近日視導部隊並與官兵交流，得知官兵雖然很累且辛苦，但大家都認為，實戰化演習可以驗證戰技，讓整體表現更符合民眾期待，也更符合軍人的工作，對士氣均有有幫助。

針對近日自走砲車執行機動任務時，不慎發生在道路與民間車輛擦撞等突發狀況，孫立方提到，任何官兵受傷都不樂見，戰備訓練工作的本身就具高度危險性，身為軍人，有責任保障國家安全，努力訓練跟必要時的犧牲都是責任，但仍會提醒部隊在演訓過程中的安全是首要工作。

顧立雄 愛國者飛彈 國防部

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