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影／漢光41號模擬敵機攻台 陸射劍二發射車陣地放列維安桃機空域
國軍「漢光41號」演習實兵演練進入第5天，依狀況推演進程今天在桃園市中壢區執行演練課目，模擬敵軍在海峽中線實施戰備警巡，敵軍部隊可能也已經在地面進行裝載、訓練，因此各防空部隊即刻進入戰術位置完成作戰準備，維護桃園國際機場及周邊地面部隊低空空域安全的21砲指部防空部隊即刻進入戰術位置完成作戰準備。
演習內容為根據敵情，砲指部應急作戰進入全面防衛階段，21砲指部接獲指令後進行桃園中壢地區的低空空域安全掩護，出動陸射劍二發射車，由飛彈班長、發射士及駕駛3人執行，駕駛先將車輛停到陣地定位，再到陣地出入口負責警戒，完成陣地放列後，後續對空操作由飛彈班長、發射士負責，等候上級指示，調整飛彈發射車方位及發射應戰，進行防空接戰操演後撤收，時間不超過15分鐘。
據了解，短程防空飛彈演習時，雷達車先在其他高處完成放列，搜索到空中目標後回傳指揮所，經上級核定就交付給劍二發射車射擊接戰。劍二發射車長8.3公尺、寬2.6公尺、車重14.2噸，射程為2至15公里、射高7公里。為提高戰場存活率，該飛彈系統演包括2種發射方式，車上射擊提高射擊速度，方便陣地變換，或拉線利用遠端遙控器發射，防範被偵蒐提高安全。
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