影／漢光41號模擬敵機攻台 陸射劍二發射車陣地放列維安桃機空域

國軍「漢光41號」演習實兵演練進入第5天，依狀況推演進程今天在桃園市中壢區執行演練課目，模擬敵軍在海峽中線實施戰備警巡，敵軍部隊可能也已經在地面進行裝載、訓練，因此各防空部隊即刻進入戰術位置完成作戰準備，維護桃園國際機場及周邊地面部隊低空空域安全的21砲指部防空部隊即刻進入戰術位置完成作戰準備。

演習內容為根據敵情，砲指部應急作戰進入全面防衛階段，21砲指部接獲指令後進行桃園中壢地區的低空空域安全掩護，出動陸射劍二發射車，由飛彈班長、發射士及駕駛3人執行，駕駛先將車輛停到陣地定位，再到陣地出入口負責警戒，完成陣地放列後，後續對空操作由飛彈班長、發射士負責，等候上級指示，調整飛彈發射車方位及發射應戰，進行防空接戰操演後撤收，時間不超過15分鐘。