賴清德勘災稱「不能凡事都需要國軍」 莒光園地還原真相

丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統日前到台南西寮重災區勘災，受災戶請求國軍幫忙清家園，賴清德卻說「國軍主要任務是保護國家，不能所有事情都需要國軍」的一番話引外界譁然；但莒光園地卻揭露去年漢光40號演習實兵操演遇「凱米」颱風來襲，各級部隊迅速依令轉換任務，投入救災，賴清德勘災時還慰勉國軍。

賴清德日前到風災嚴重的台南市七股區西寮里勘災，對於受災戶的請求，當地居民許多都7、80歲，沒辦法把家裡受創毀損的家具搬出來，能不能請國軍幫忙把家裡廢棄、沒有用的東西幫忙搬出來到外面？

賴清德當下回覆「我來跟大家報告，國軍的主要任務是保護國家，像這颱風，真正若必要的時候，國軍來幫忙，如果沒有社會要發揮力量，社區有力量，社區較安定，不然你所有事情都需要國軍，若真正國軍沒空的時候，比如說現在漢光演習，若是真的遇到、有真正發生的時候，那怎麼辦？」

對於賴清德的一席話，有網友在臉書貼文指， 2023年漢光39號演習遇到杜蘇瑞颱風，2024年漢光40號演習時遇凱米颱風，和2025年漢光41 號演習遇丹娜絲颱風國軍表現有很大不同。

以2024年漢光40號演習時遇凱米颱風為例，莒光園地臉書官網即揭露「漢光40號演習」實兵操演在「凱米」颱風侵襲下，各級部隊迅速依令轉換任務，協助各地方政府投入災害防救工作，確保民眾生命財產安全。

莒光園地臉書貼文指，當時國軍官兵主動投入救災，協助災民撤離，讓三軍統帥賴清德總統與國人都感受到國軍愛民助民的精神。因此賴清德總統前往高屏地區視察災情時，特別慰勉救災官兵的辛勞，肯定國軍的犧牲奉獻。

貼文附上的影片中，賴清德在影片中強調，當時凱米颱風造成中南部災情嚴重，他要感謝國軍弟兄全力投入救災工作，凱米颱風來襲，適逢國軍年度40號漢光演習，所以他在第一時間指示漢光40號演習應該做調整，讓國軍有餘力可以和地方政府合作投入救災的工作，種種的事情，就是希望能夠將傷害減到最低，盡速將颱風帶來的影響盡速解除，讓民眾可迅速恢復生活。

以2023年漢光39號實兵演習為例，當年中央社即報導，國軍第四作戰區為因應中央氣象局發布中度颱風杜蘇芮陸上颱風警報、逐漸接近台灣，基於安全因素及防颱整備考量，作戰區明日演練科目均取消，後續將依相關應變計畫，掌握天候動態，視況彈性調整參演部隊與災防兵力。