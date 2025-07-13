影／漢光演習桃機空域模擬敵機來襲 陸射劍二防空飛彈防空放列接戰

國軍「漢光41號」實兵演習第5天，模擬共軍敵機至台灣海峽東線戰備警巡進入戰備狀況，國軍今天上午在中壢區進行21砲指部短程防空飛彈整體防空演練，維護桃園國際機場及周邊地面部隊空域安全，軍方人士說，敵情資料敵方來襲，飛彈連陸射劍二防空飛彈系統，提升應急作戰階段，進入接戰程序應戰。

這次短程防空飛彈演習，國軍出動陸射劍二防空飛彈系統的陸射劍二防空飛彈及發射車部署防空作戰位置，由飛彈班長、發射士及駕駛3人執行，發射車長8.3公尺、寬2.6公尺、車重14.2噸，射程為2至15公里、射高7公里，為提高戰場存活率，該飛彈系統演練雷達車在其他高處完成放列，搜索目標回傳上級核定，下令發射士射擊接戰，包括2種發射方式，車上射擊提高射擊速度，方便陣地變換，或拉線利用遠端遙控器發射，防範被偵蒐提高安全。

演習中，國軍接獲共軍敵機推進至海峽東線戰備警巡進入戰備狀況，陸射劍二防空飛彈系統迅速進入中壢地區防空陣地，陸射劍二防空飛彈發射車部署進入陣地放列在15分鐘之內完成，一組飛彈班3人完成該飛彈系統作業及拉線至安全警戒區域，完成防空階段及接戰程序，等候上級指示，調整飛彈發身車方位及發射應戰。