馬防部漢光演習 強化航道封控效能

馬祖防衛指揮部表示，配合漢光41號演習進程，今天由所屬火箭排運用「雷霆2000多管火箭」實施射擊操演，模擬敵艦進入特定海域航道時，強化航道封控效能。

馬防部新聞稿表示，今天由所屬火箭排運用「雷霆2000多管火箭」實施射擊操演，模擬敵艦進入特定海域航道時，依令實施遠距離飛彈打擊，期達航道封控與火力遲滯目標，以強化防區縱深防衛能量。

馬防部表示，演練過程中，火箭排完成第一階段射擊任務後，立即執行陣地轉換與再整補作業，模擬持續打擊任務，展現良好的戰術應變與續戰能力。

馬防部指出，雷霆2000具備機動性高、快速射擊與火力密集等特性，此次操演除驗證官兵實戰應變與武器操作熟練度，也展現防區封控與遲滯能力，以提升整體協同作戰效能，確保防衛任務之達成。