漢光演習期間出意外！ 血染軍車、國軍官兵滿臉血躺地
目前正值漢光演習期間，12日晚間6時許卻傳出有軍車在行經高雄市旗山區旗南三路時發生衝撞，造成車上3名官兵受傷撞得頭破血流，滿臉血被救出車外倒地，車內更是一片凌亂「血染安全氣囊」，所幸3名官兵皆無生命危險，軍警已介入釐清事發原因。
據了解，事發軍車是隸屬於陸軍八軍團重防營的輕型戰術輪車，在12日下午6時17分行經旗山區旗南三路時不明原因突然衝撞路旁護欄石墩，造成軍車當場車頭碎裂，車內安全氣囊也爆開，當時車上載有3名官兵，全都因強大撞擊受傷。
由於事發突然，車上3名官兵傷勢不一，其中駕駛兵被爆開的安全氣囊彈到臉部，眼部挫傷外，臉上也有傷勢且不斷滲血，被拉出車外時將救護人員指示躺地接受緊急包紮，副駕駛的士兵則是身上手腳挫傷同樣流血，後座的士兵則是疑撞擊座椅導致頭部流血。
因軍車自撞意外罕見，被懷疑是否是官兵疲勞駕駛導致。陸軍第八軍團指揮部表示，事發第一時間皆有部隊及時掌握，不過經酒測官兵皆無酒駕，雖受輕傷但意識清醒無大礙，已由部隊幹部前往醫院慰問關心，後續軍方將配合警方釐清事故發生原因。
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