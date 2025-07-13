美參院軍委會通過 美台2026共製無人載具

美國聯邦參議院軍事委員會九日以廿六票贊成、一票反對，通過二○二六財年@@@國防授權法案@@@（ＮＤＡＡ）。在該法案的印太部分，要求五角大廈和台灣合作發展一項聯合計畫，由美台共同研製無人載具及反無人載具能力。

該法案待參院全體會議通過後，由美國總統川普簽署後生效。前述參院軍委會版的ＮＤＡＡ，也授權旨在支持台灣自衛的台灣安全合作倡議（ＴＳＣＩ），用於傷亡戰鬥人員照護與醫療設備。

該法案並強烈鼓勵美國國防部長邀台灣海軍參與環太平洋（ＲＩＭＰＡＣ）演習，另要求五角大廈評估台灣的關鍵基礎設施與識別（敵方的）潛在行動，以協助強化。

另外，英國金融時報十二日報導，五角大廈正催促日本及澳洲表態，一旦美中因台灣開戰，日澳兩國屆時將扮演什麼角色。該報導說，美方此舉已使這兩個美國最重要的印太盟友感到沮喪。

五位知情人士說，美國國防部次長柯伯吉近幾月在和日澳國防官員開會時一直催促此事。這是他說服美國的印太盟友加強嚇阻，以準備可能因台灣而起的戰爭的最新作為。一位美國國防官員雖婉拒置評該項有關台灣的要求，但強調柯伯吉和盟友討論的主題是以平衡公平方式，加強並加速提升嚇阻力。

日本防衛省說，很難回答相關假設性問題，日方將遵照日本憲法和法規及國際法，基於個別特定情況實施。澳洲駐美大使館則未置評。