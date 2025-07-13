漢光演習戰車重兵 把守淡水河口防線

國軍年度「漢光四十一號」實兵演習進入第四天，進入備戰部署階段，陸軍五三工兵群昨天在淡水河上演練布放河道阻絕設施，並且首次實際驗證爆破以油桶、鋼刺蝟構成的阻絕網。同時在即將完工的淡江大橋周邊，陸軍也出動戰車部隊，首度驗證淡水河口周邊防線。

不過過程中發生民間小型快艇闖入操演區的狀況，造成演習過程的插曲。

漢光演習第四天，演習想定在共軍一連串灰色地帶行動升高軍事緊張之際，國軍提升戰備等級到應急作戰等級。為反制共軍兵力從淡水河口沿河道侵入大台北要地，陸軍五三工兵群接獲狀況下達後，便在淡水河上布設定置漁網、油桶及浮動平台，構成寬度五百公尺、縱深四五○公尺的三道阻絕網，昨天上午再派出Ｍ３浮門橋車，在工兵突擊舟的協助下，繼續布放由油桶及鋼刺蝟組成的浮動平台。

軍方並首次驗證爆破阻絕平台，不過為考量安全性並且避免影響周邊，僅以一百公克Ｃ４炸藥進行試爆，過程中以遙控方式引爆四枚炸藥，爆炸造成火光聲響並激起大片水花，引起周圍聚集旁觀民眾驚呼。

不過在軍方爆破前一刻，卻出現一艘民間小型快艇從北市方向高速航行通過封鎖網後向河口方向揚長而去，軍方解釋，操演前已向新北市相關主管單位提出申請，並且也向周圍漁會等團體溝通宣導，不過並無強制力，此外在操演期間仍留有安全通道，可供民間船隻通行。

除了工兵群在淡水河道中布防外，即將完工的淡江大橋也成為此次漢光實兵驗證的重點項目之一，記者直擊淡江大橋淡水端接近河口沿岸，出現戰車部隊沿著河岸第一線布防，第二線則有雲豹鏈砲型裝甲車策應，同時也有支援防空飛彈蜂眼雷達車待命，顯示出動重兵把守淡江大橋及淡水河口第一線。

中華戰略前瞻協會副研究員揭仲解讀，共軍如果控制淡水河口，很容易就能進入我方中樞地區，加以共軍可能與從八里登陸的共軍主力連成一氣，更可能進一步控制整個大台北地區，因此戰時能否堵塞共軍對中樞防衛作戰至關重要，更凸顯淡水河防操演的重要性。

而為把守桃園國際機場空域，空軍天弓３型防空飛彈連昨天在機場旁的竹圍漁港停車場部署全放列陣地，模擬反制共機與彈道飛彈。全放列的完整接戰陣地相當罕見。

另一方面，相關人士也證實，美國陸軍退役上將、前太平洋陸軍司令佛林近日訪台，雖然正值漢光演習期間，但據了解，佛林此行並非僅為漢光演習專程訪台，而是就美台軍事合作更廣泛項目深化交流。