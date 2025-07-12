快訊

溫網／虐爆！斯威雅蒂連拿12局寫新猷 狂電黑馬奪首冠

聽新聞
0:00 / 0:00

陸戰99旅北上增援中樞防務 輕快車隊今晚抵達下湖西營區

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
海軍陸戰隊99旅今自高雄沿國道快速機動，晚間趕抵桃園龜山下湖西營區。圖／讀者陳國銘提供
海軍陸戰隊99旅今自高雄沿國道快速機動，晚間趕抵桃園龜山下湖西營區。圖／讀者陳國銘提供

國軍漢光41號演習實兵操演進入第4日，位於高雄地區的海軍陸戰隊99旅，演練北上跨作戰區增援，機動馳援首都衛戍。部隊今天中午在參謀總長下令後提前出發，摒除履帶戰車與裝甲車的編裝，全車隊包括30餘輛悍馬車、中型戰術輪車、通訊車、微波車、油罐車等輕快車輛組成，循國道快速機動北上，晚間21時30分車隊抵達龜山下湖西營區待命。

對此，海軍司令部今晚表示，相關演習資訊，因涉整體作戰安全，援例無進一步說明。

據了解，99旅原訂今天晚間出發，消息提早曝光後，參謀總長隨操演狀況下令提前啟動，兩股兵力分別自林園、左營開始機動，全車隊都是輪型車，且沿國道北上，不沿省道，途中不停清泉崗。車隊馬不停蹄於今晚趕抵位於林口台地附近的龜山66旅下湖西營區，此地已是大台北外緣地帶，候令支援已改編為衛戍第一戰鬥隊66旅的部署任務。

演習 海軍司令部

延伸閱讀

漢光演習模擬反制敵巡弋飛彈攻擊 淡水河要塞營區發煙遮蔽

台中15日城鎮韌性防空演習 市區平面公車、計程車停駛

F1／紅牛王朝崩解？20年領隊霍納被開除 維斯塔潘發文致謝

騎單車穿越美國 信仰車隊關切人口販賣

相關新聞

漢光演習期間出意外！ 血染軍車、國軍官兵滿臉血躺地

目前正值漢光演習期間，12日晚間6時許卻傳出有軍車在行經高雄市旗山區旗南三路時發生衝撞，造成車上3名官兵受傷撞得頭破血流...

漢光演習戰車重兵 把守淡水河口防線

國軍年度「漢光四十一號」實兵演習進入第四天，進入備戰部署階段，陸軍五三工兵群昨天在淡水河上演練布放河道阻絕設施，並且首次...

美參院軍委會通過 美台2026共製無人載具

美國聯邦參議院軍事委員會九日以廿六票贊成、一票反對，通過二○二六財年國防授權法案（ＮＤＡＡ）。在該法案的印太部分，要求五...

廣角鏡／漢光演習 淡水河口爆破阻敵

國軍漢光四十一號演習昨進入第四天，國軍提升戰備至應急作戰等級，作戰部隊持續各項戰術演練；工兵部隊昨天在淡水河口實施阻絕與...

廣角鏡／海馬士首度公開操演

海馬士多管火箭飛彈連是國軍第一個海馬士系統的單位，新成軍後昨天在漢光演習中首度亮相，進行戰力保存、接戰射擊及彈藥裝卸載等...

陸戰99旅北上增援中樞防務 輕快車隊今晚抵達下湖西營區

國軍漢光41號演習實兵操演進入第4日，位於高雄地區的海軍陸戰隊99旅，演練北上跨作戰區增援，機動馳援首都衛戍。部隊今天中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。