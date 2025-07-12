陸戰99旅北上增援中樞防務 輕快車隊今晚抵達下湖西營區

國軍漢光41號演習實兵操演進入第4日，位於高雄地區的海軍陸戰隊99旅，演練北上跨作戰區增援，機動馳援首都衛戍。部隊今天中午在參謀總長下令後提前出發，摒除履帶戰車與裝甲車的編裝，全車隊包括30餘輛悍馬車、中型戰術輪車、通訊車、微波車、油罐車等輕快車輛組成，循國道快速機動北上，晚間21時30分車隊抵達龜山下湖西營區待命。

對此，海軍司令部今晚表示，相關演習資訊，因涉整體作戰安全，援例無進一步說明。

據了解，99旅原訂今天晚間出發，消息提早曝光後，參謀總長隨操演狀況下令提前啟動，兩股兵力分別自林園、左營開始機動，全車隊都是輪型車，且沿國道北上，不沿省道，途中不停清泉崗。車隊馬不停蹄於今晚趕抵位於林口台地附近的龜山66旅下湖西營區，此地已是大台北外緣地帶，候令支援已改編為衛戍第一戰鬥隊66旅的部署任務。