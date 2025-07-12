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美前太平洋陸軍司令佛林訪台 深化美台軍事交流

中央社／ 台北12日電

國軍「漢光41號」演習實兵操演9日至18日舉行，知情人士證實，退役美國陸軍上將、前太平洋陸軍司令佛林（CharlesFlynn）近日訪台，針對美台軍事合作項目進行相關交流。

佛林出身美國陸軍預備軍官團（ROTC），先後於美國海軍學院和美國國防大學取得碩士學位，曾於伊拉克、阿富汗等戰地服役，並擔任夏威夷第25步兵師師長，也曾擔任美國太平洋陸軍副司令，於2021年至2024年擔任太平洋陸軍司令。

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會5月舉行「在緊張加劇下維持嚇阻力：防止中共對台侵略」聽證會，佛林出席時提及美軍訓練台灣軍隊的重要性時指出，美國可以提供台灣400套魚叉飛彈系統，但台灣若沒有懂得操作、部署、定位等系統的團隊，並建立主射擊、備用與替代位置，擁有多少裝備其實已無關緊要。

佛林強調，訓練能讓台灣軍隊理解如何落實縱深防禦，「而這正是我們作為訓練單位的重要價值」。

知情人士向中央社記者證實，佛林近日訪問台灣，就美台軍事合作項目深化交流，但並非僅為「漢光41號」演習實兵操演而專程訪台。目前台美軍事交流頻密，佛林一行交流的項目更加廣泛。

陸軍 美國國防 演習

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