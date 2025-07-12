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後備軍人動員！ 國防部發布「同心35號演習」動員召集令

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部今天發布「同心35號演習動員召集令」。示意圖。聯合報系資料照
國防部今天發布「同心35號演習動員召集令」。示意圖。聯合報系資料照

國防部今天發布「同心35號演習動員召集令」。內容如下：

國防部令：

一、「同心35號」演習動員召集令於民國114年7月12日1300時生效：

（一）受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，配合已在訓之後備部隊依令即時實施「平戰轉換」：

1、精誠動員甲字第120100號、第120300號、第120202號、第130100號、第130300號、第130600號、第130800號、第130900號、第140900號、第140200號、第140600號、第150400號、第150200號、第230301-9號、第240306號、第241305號、第250303號、第250405號、第251404號、第331521號、第431521號。

2、忠信動員甲字第130401號、第130503號、第130602號。

3、忠義動員甲字第、第181001號第181002號、280300號。

4、大業動員甲字第140500號、第240303號、第240400號。

5、仁愛動員甲字第120100號、第130200號、第142000號、第150100號、第220100號。

6、忠貞動員甲字第120100號、第130200號、第130500號、第130600號、第130900號、第140300號、第140400號、第150400號、第150500號、第150700號、第220200號、第230106號、第230700號、第240100號、第250300號。

7、博愛動員甲字第第110100號、130500號、第130600號、第140200號、第150400號、第150600號、第221103號、第221203號、第222300號、第231305號第231403號、第232400號、第241403號、第241507號、第242100號、第251206號、第251507號、第252100號。

（二）受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，依召集令指定時間向指定地點報到：

1、精誠動員甲字第932003號、第943002號、第943048號。

2、忠義動員甲字第933002號。

3、仁愛動員甲字第921008號。

4、 忠貞動員甲字第933002號。

二、受領下列「徵購徵用書」所列動員符號，依徵購徵用書指定時間向指定地點報到：

（一）精誠動員丙字第230301-9號、第240306號、第241305號、第250303號、第250405號、第251404號；精誠動員丁第110200號、第131706號、第140200號、精誠動第230301-9號、第240306號、第241305號。

（二）忠信動員辛字第140301號、第150301號。

（三）忠義動員丙字280300號。

（四）大業動員丙字240303號、第240400號；大業動員丁字240303號。

（五）仁愛動員丙字第150100號；仁愛動員丁字第120300號、第150100號；仁愛動員己字第120300號、第150100號。

（六）忠貞動員丙字第120200號、第130200號、第130900號、第140100號、第150300號、第230106號、第230700號、第240100號、第250300號；忠貞動員丁字第120200號、第130200號、第130900號、第140100號、第150300號、第220200號、第230106號、第230700號、第240100號、第250300號。

（七）博愛動員丙字第221103號、第221203號、第222300號、第251206號、第231305號、第231403號、第232400號、第241403號、第241507號、第242100號、第252100號、第251507號；博愛動員丁字第221103號、第221203號、第222300號、第251206號、第231305號、第231403號、第232400號、第241403號、第241507號、第242100號、第252100號、第251507號。

三、陸軍兵整中心(華順橡膠工業股份公司)、陸軍飛勤廠(崧淇公司)、左營後勤支援指揮部(長薪股份有限公司)、空軍第一後勤指揮部(亞航公司)、軍備局生產製造中心第209廠(高僑自動化科技股份有限公司)之動員工廠，依軍需工業體系轉換程序及時限實施作業。

軍人 演習 教育召集令 國防部

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