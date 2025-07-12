漢光演習模擬反制敵巡弋飛彈攻擊 淡水河要塞營區發煙遮蔽

國軍年度「漢光41號」實兵演習今日進入第4天，陸軍53工兵群下午首度在要塞化的淡水營區以M56渦輪發煙車施放煙霧，模糊營區輪廓，模擬避免營區遭受能辨識地貌的巡弋飛彈突襲。從對岸八里觀望，整個營區都被滾滾的白色濃煙遮蔽。

工兵群上午在淡水河上演練布放河道阻絕設施，首次實際驗證爆破以油桶、鋼刺蝟構成的阻絕網。下午則首度以發煙車遮蔽整個臨河的淡水營區。

位於淡水河水上機場古蹟的關指部聯兵一營淡水營區，同時也是淡水河防指管中心所在，是河口北岸兵火力主要駐地，陸軍已投入總額近10億元預算，整新營舍與戰車陣地，營區要塞化，整建23座戰甲車掩體與新建4座20機砲掩體，掩體具備能抵抗3300磅炸彈攻擊的防護力，營區戰術重要性大增。