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愛國者飛彈車轉彎卡民宅4小時 空軍：隔離不足

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
「漢光41號」演習愛國者防空飛彈車在轉彎時差點撞上路旁建築物的狀況，空軍司令部表示，駕駛發現車輛與路旁民宅遮雨棚隔離不足，隨即停車，軍民雙方均無損傷，圖／讀者提供
「漢光41號」演習愛國者防空飛彈車在轉彎時差點撞上路旁建築物的狀況，空軍司令部表示，駕駛發現車輛與路旁民宅遮雨棚隔離不足，隨即停車，軍民雙方均無損傷，圖／讀者提供

為期10天9夜的「漢光41號」演習，昨晚發生愛國者防空飛彈車在行經新店地區時，不慎差點撞上路旁建築而動彈不得的狀況，歷經近4小時才脫困。空軍司令部今天表示，駕駛發現車輛與路旁民宅遮雨棚隔離不足，隨即停車，軍民雙方均無損傷，未來會加強環境勘查。

「漢光41號」演習持續緊鑼密鼓進行中，昨晚8時左右，空軍防空部3輛愛國者飛彈車在執行機動轉移任務過程中，行經新北市新店區車子路與安一路口時，其中1輛愛國者飛彈車因右轉過程中，差一點撞上路邊店家的雨遮導致動彈不得，前後歷經約4個多小時，愛國者飛彈車才順利駛離現場。期間傳出還驚動美方人員到場關切。

空軍司令部今天表示，防空部隊昨夜執行車輛機動期間，轉彎過程發現與路旁民宅遮雨棚隔離不足，隨即停車，續由警方到場協處後順利脫離，軍民雙方均無損。

空軍司令部進一步表示，將持續要求所屬部隊加強環境勘查，確保各項任務安全達成，同時對於民眾與警方支持與協助部隊執行演訓任務，深表謝意。

軍方並未說明美方人員到場，外界推測應是相關及原廠駐台技術代表到場協助排除。

漢光第41號演習期間，愛國者飛彈系統出動機動部署在大台北市區，演練防禦衛戍首都及機場週邊空防，引來不少民眾合影自拍，留下難得一見的場景。記者許正宏／攝影
漢光第41號演習期間，愛國者飛彈系統出動機動部署在大台北市區，演練防禦衛戍首都及機場週邊空防，引來不少民眾合影自拍，留下難得一見的場景。記者許正宏／攝影

空軍 愛國者飛彈

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