愛國者飛彈車轉彎卡民宅4小時 空軍：隔離不足

為期10天9夜的「漢光41號」演習，昨晚發生愛國者防空飛彈車在行經新店地區時，不慎差點撞上路旁建築而動彈不得的狀況，歷經近4小時才脫困。空軍司令部今天表示，駕駛發現車輛與路旁民宅遮雨棚隔離不足，隨即停車，軍民雙方均無損傷，未來會加強環境勘查。

「漢光41號」演習持續緊鑼密鼓進行中，昨晚8時左右，空軍防空部3輛愛國者飛彈車在執行機動轉移任務過程中，行經新北市新店區車子路與安一路口時，其中1輛愛國者飛彈車因右轉過程中，差一點撞上路邊店家的雨遮導致動彈不得，前後歷經約4個多小時，愛國者飛彈車才順利駛離現場。期間傳出還驚動美方人員到場關切。

空軍司令部今天表示，防空部隊昨夜執行車輛機動期間，轉彎過程發現與路旁民宅遮雨棚隔離不足，隨即停車，續由警方到場協處後順利脫離，軍民雙方均無損。

空軍司令部進一步表示，將持續要求所屬部隊加強環境勘查，確保各項任務安全達成，同時對於民眾與警方支持與協助部隊執行演訓任務，深表謝意。