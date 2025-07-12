漢光演習 馬防部模擬偵獲不明飛行器迅速應對
國軍年度重大軍事演習「漢光41號」實兵演練進入第4天，馬防部今天表示，在南竿實施區域防空掩護任務，模擬發現不明飛行器接近，戰備部隊官兵迅速應處，展現高度戒備。
陸軍馬祖防衛指揮部發布消息稿指出，配合「漢光41號」實兵演練，馬防部防空連今天在南竿地區實施區域防空掩護任務，驗證部隊平時訓練成果與戰時應變能力。
馬防部表示，演練情境模擬發現不明飛行器接近南竿上空，防區作戰中心隨即下達作戰命令，戰備部隊官兵全員全裝迅速進入陣地，短時間內完成部署作業與接戰準備，展現「防空作戰、分秒必爭」的實戰應處能力。
馬防部指揮官劉中將表示，此次漢光實兵演練，不僅驗證防空部隊專業職能與臨戰反應能力，更能強化官兵平時精訓成果，確保戰時任務達成，為守護國土安全與區域穩定做好萬全準備。
漢光演習過往實兵天數多為5天4夜，今年因敵情威脅嚴峻，將延長為10天9夜，並實施無劇本、不間斷的連續演練，被稱為是史上最長的漢光。
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