漢光去年因風災喊停 張啓楷諷賴清德晉惠帝：心中只有大罷免

丹娜絲颱風災情嚴重，有報導稱，賴清德總統赴台南勘災，面對災民盼國軍清運家中毀壞物件，回「不能什麼事情都靠國軍」，總統府解釋是惡意誤導。民眾黨副總召張啓楷說，這都是百姓難自力救濟，急需政府及國軍協助，賴別再當晉惠帝、用想像力救災，「是心中只有大罷免，還是真冷血？」

去年7月國軍漢光演習計畫在台東知本海邊實施反空降，因颱風凱米來襲取消，轉投入救災工作，協助運送物資和預防性撤離民眾。

張啓楷表示，賴清德總統說「不能什麼事情都靠國軍」，強調國軍正忙演習、法律也規定國軍不能進入民宅，社區要利用天然災害時訓練解決問題的能力。但是以前有國軍暫停演習，協助救災的前例，賴總統是不願正視災情嚴重、心中只有大罷免，還是真的冷血？

張啓楷指出，這次風災是首次颱風從中南台灣的嘉義登陸，他也到嘉義勘災，發現很多電線桿攔腰折斷、屋頂被吹吹翻，至今部分受災戶還斷電快一周，更難恢復家園。