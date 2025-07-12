美退役海軍少將：美台應聯合演習 台軍強化後備訓練

國軍年度漢光演習之際，美國退役海軍少將蒙哥馬利今天在一場座談會表示，美國和台灣應雙邊演習，台灣也應針對中國發動經濟戰進行演練，漢光演習缺少這2個關鍵元素。他並呼籲台灣強化後備軍人訓練。

國軍「漢光41號」演習自9日至18日展開為期10天9夜實兵演練，時間較以往拉長，並加入中國對台展開灰色地帶襲擾應處演練。華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）今天舉行「漢光演習與台灣軍隊的備戰之路」座談會，邀請蒙哥馬利（Mark Montgomery）及前美國海軍軍官、哈德遜研究所資深研究員克拉克（Bryan Clark）等專家與會。

蒙哥馬利表示，漢光演習是台灣針對「最危險情境」進行的演習，也就是中國跨越台灣海峽入侵台灣。儘管美國派了觀察員參與，但這並非台美雙邊演習，無法發展合作技能，這是漢光演習的一大缺點，其中原因是「美國態度軟弱」。

他說，美國不應顧忌中國反應，中國沒資格決定美國的夥伴是誰、沒資格決定美國和誰一起行動。世界上真正的大國只有一個，那不是中國，而是美國，「我們對待中國時，應該拿出大國的樣子」。

蒙哥馬利指出，以目前情況來看，假如台美要一起上戰場，還無法做到協調、整合，甚至是「統一行動」，要做到「2加2等於4，甚至等於5」，就需要協調或整合。這需要雙方有相似裝備、相近的作戰流程，一起演習及訓練，「但我們目前沒有做到這些」。

他也表示，漢光演習忽略了「最可能發生的情境」，也就是中國對台發動「以網路驅使的經濟戰」，對台灣在金融、能源及通訊上的弱點發動攻擊；台灣應該對此進行演練。

蒙哥馬利認為，保持「最危險情境」作為終極階段的演練，這沒有問題，但必須從最可能的情境做起，並納入美國。

透過視訊出席研討會的克拉克也抱持類似觀點。他說，美國必須為了自身利益做好防衛台灣的準備；要讓美國有可能介入，就必須設法降低傷亡風險，這需要「更具協調性」的行動計畫，包括運用火力及無人系統。

他指出，這一切的前提是，「我們必須現在開始進行這些聯合演習」，建立台美雙方指揮、控制與通訊的相互操作性（interoperability），「若不這麼做，我們等於是在為升高衝突後的投降鋪路」。

此外，蒙哥馬利也強調後備軍人的重要性。他表示，台灣應該要有20萬到30萬的後備軍人，且陸軍需要瘦身，從目前約18個現役戰鬥旅，縮減至12到14個，並將被裁撤下來的旅，整合進後備部隊，使其成為後備軍人的訓練員。

他說，這樣一來，台灣可以擁有30個後備戰鬥旅，這才是抵擋中國攻擊的方式。要擁有一支有效的後備部隊，後備軍人應該每年接受2週訓練。