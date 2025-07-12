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漢光演練淡水河道「實爆」阻絕 民間小艇亂入虛驚

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
「漢光41號」實兵演習第四天，進入備戰佈署階段，陸軍53工兵群在淡水河上演練布放河道阻絕設施，並且首次實際驗證爆破以油桶、鋼刺蝟構成的阻絕網。記者李人岳／攝影
「漢光41號」實兵演習第四天，進入備戰佈署階段，陸軍53工兵群在淡水河上演練布放河道阻絕設施，並且首次實際驗證爆破以油桶、鋼刺蝟構成的阻絕網。記者李人岳／攝影

國軍年度「漢光41號」實兵演習進入第四天，進入備戰佈署階段，陸軍53工兵群在淡水河上演練布放河道阻絕設施，並且首次實際驗證爆破以油桶、鋼刺蝟構成的阻絕網。不過過程中發生民間小型快艇闖入操演區的狀況，造成演習過程的插曲。

漢光演習第四天，演習想定在共軍一連串灰色地帶行動升高軍事緊張之際，國軍提升戰備等級到應急作戰等級。作戰部隊持續展開戰術機動，工兵部隊持續加強鞏固阻絕工事。

為反制共軍兵力從淡水河口沿河道侵入大台北要地，陸軍53工兵群在淡水河上布放河道阻絕設施，並且首次實際驗證爆破以油桶、鋼刺蝟構成的阻絕網。

工兵群從昨日接獲狀況下達後，在河道上部設定置漁網、油桶及浮動平台，構成寬度500公尺、縱深450公尺的三道阻絕網，今天上午再派出M3浮門橋車，在工兵突擊舟的協助下，繼續部放由油桶及鋼刺蝟組成的浮動平台。

軍方並首次驗證爆破阻絕平台，不過為考量安全性並且避免影響周邊，僅以100公克C4炸藥進行試爆，過程中一共以遙控方式引爆4枚炸藥，爆炸造成火光聲響並激起大片水花，引起周圍聚集旁觀民眾驚呼。

不過在軍方爆破前一刻，忽然出現一艘民間小型快艇從北市方向高速航行而來，通過工兵部署的封鎖網後向河口方向揚長而去，軍方解釋，操演前已經向新北市相關主管單位申請，並且也向周圍漁會等團體溝通宣導，不過並無強制力，此外在操演期間也仍留有安全通道可供民間船隻通行。

中華戰略前瞻協會副研究員揭仲解讀，共軍如果控制淡水河口，很容易就能進入我方中樞地區，加以共軍可能與從八里登陸的共軍主力連成一氣，更可能進一步控制整個大台北地區，因此戰時能否堵塞共軍對中樞防衛作戰至關重要，更凸顯今天操演的重要性。

「漢光41號」實兵演習第四天，陸軍53工兵群出動M3浮門橋車及工兵突擊艇，在淡水河上演練布放河道阻絕設施。記者李人岳／攝影
「漢光41號」實兵演習第四天，陸軍53工兵群出動M3浮門橋車及工兵突擊艇，在淡水河上演練布放河道阻絕設施。記者李人岳／攝影
「漢光41號」實兵演習第四天，陸軍53工兵群出動M3浮門橋車，在淡水河上演練布放河道阻絕設施。記者李人岳／攝影
「漢光41號」實兵演習第四天，陸軍53工兵群出動M3浮門橋車，在淡水河上演練布放河道阻絕設施。記者李人岳／攝影
「漢光41號」實兵演習第四天，陸軍53工兵群在淡水河上演練布放河道阻絕設施，不過過程中發生民間小型快艇闖入操演區的狀況。記者李人岳／攝影
「漢光41號」實兵演習第四天，陸軍53工兵群在淡水河上演練布放河道阻絕設施，不過過程中發生民間小型快艇闖入操演區的狀況。記者李人岳／攝影

漢光演習 淡水河 共軍

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