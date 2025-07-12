影／漢光41號演習 海馬士多管火箭飛彈台中吸睛

漢光41號演習今天陸軍砲兵第五八指揮部針對「海馬士」多管火箭系統，進行戰力保存、接戰射擊及彈藥裝卸載等高強度課目，部隊迅速轉移陣地、模擬實戰精準打擊，並完成彈藥快速裝卸，展現平日精實訓練成效。此次演練旨在驗證海馬士多管火箭系統，在戰時的快速反應與遠程作戰能力。透過實地、實地裝、實兵的演訓方式，有效提升部隊的整體作戰效能，為國土安全提供堅實的火力後盾。

海馬士飛彈部隊表示，今天進入戰術位置的演訓課目，主要是避免我軍在作戰期間，在作戰初期就被敵人的空中偵察或是衛星定位，甚至是敵後人員發現海馬士的行蹤，因此就是把車輛隱藏好躲起來，直到接到上級的作戰命令之後，立即執行射擊任務。 我國新成軍的海馬士多管火箭飛彈連，今天進行戰力保存、接戰射擊及彈藥裝卸載等高強度課目演練。記者黃仲裕／攝影 我國新成軍的海馬士多管火箭飛彈連，今天進行戰力保存、接戰射擊及彈藥裝卸載等高強度課目演練。記者黃仲裕／攝影 我國新成軍的海馬士多管火箭飛彈連，今天進行戰力保存、接戰射擊及彈藥裝卸載等高強度課目演練。記者黃仲裕／攝影