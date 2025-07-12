影／國軍漢光演習登場 2艘陸海警船侵擾東沙海域...近海巡艦僅0.6浬　

國軍漢光演習近日登場，中國大陸2艘海警船於9日至11日交替出現在東沙海域，且均未開啟AIS船舶自動辨識系統試圖隱匿航跡。海巡署派臺南艦及雲林艦監控、廣播驅離，期間與其中一艘中國海警船最近距離僅0.6海浬。

海巡署東南沙分署指出，東沙指揮部於9日下午3時45分時於東沙島東北方42.5浬處，偵獲中國海警船「3101」航向東沙管轄水域，立即調派臺南艦前往預置對應。

臺南艦於下午4時10分許抵達東沙東北方45浬位置，隨船監控海警船動向，並對「3101」海警船廣播「你未經許可，進入我方水域，你的行動已影響我國海域秩序及安全，請立即轉向，盡速離開我方水域，否則我方將依法採取必要行動」驅離，期間「臺南艦」與該艘中國海警船「3101」兩船最近距離僅0.6浬。

10日上午9時許，東沙指揮部另偵獲中國大陸海警船「5303」位於東沙西北43.7浬處，依其航向研判將航向我管轄水域，海巡署立即指揮線上勤務「雲林艦」前往對應監控及驅離。

海警船「5303」於10日中午12時30分航離東沙海域，「 3101」則於昨天傍晚5時55分許於東沙西北方26浬，以航向245、航速8節航出限制水域。

海巡署東南沙分署指出，本次中國海警「3101」及「5303」等2船先後出現東沙海域，且均未開啟AIS船舶自動辨識系統，企圖隱匿航跡，不排除藉由國軍漢光演習期間，以灰色地帶模式測試我海上勤務部署，消耗海巡的執法能量。