快訊

114分科地理／AI、美中關稅戰入題 考生指「新概念多」：閱讀素養是高分關鍵

半導體風雲／砷化鎵界的台積電 穩懋陳進財解密AI神經

北市警被撞飛昏迷「這3天關鍵期」！ 同事心疼大罵：沒聽到警鳴聲？

漢光演習愛國者飛彈車險撞民宅 空軍：軍民雙方無損

中央社／ 台北12日電

空軍1輛裝載愛國者飛彈與發射架的軍用卡車昨天行駛時，險些擦撞民宅無法順利通行。空軍今天表示，防空部隊昨夜執行車輛機動期間，轉彎過程發現與路旁民宅遮雨棚隔離不足，隨即停車，續由警方到場協處後順利脫離，軍民雙方均無損。

媒體報導，1輛裝載愛國者飛彈與發射架的軍用卡車昨天晚間行駛在新北市新店區時，疑似因為轉彎角度不佳，卡到一旁店家的遮雨棚，由於擔心直接轉彎導致毀損，所以卡在原地2個小時。

針對媒體報導「漢光演習期間愛國者飛彈車擦撞民宅」，空軍司令部今天以新聞稿表示，本屬防空部隊昨夜執行車輛機動期間，轉彎過程發現與路旁民宅遮雨棚隔離不足，隨即停車，續由警方到場協處後順利脫離，軍民雙方均無損。

空軍司令部進一步表示，將持恆要求所屬部隊加強環境勘查，確保各項任務安全達成，同時對民眾與警察支持與協助部隊遂行演訓任務，深表謝忱。

空軍 漢光演習 愛國者飛彈

延伸閱讀

愛國者飛彈部署新店溪畔 緊靠溪洲部落前一線

漢光演習登場 美前少將籲：美台應聯合軍演 讓二加二等於五

漢光演習冒雨堅守任務 民眾發文感謝馬防部官兵

漢光演習愛3防空飛彈野戰部署北市 反無人機網具曝光

相關新聞

漢光去年因風災喊停 張啓楷諷賴清德晉惠帝：心中只有大罷免

丹娜絲颱風災情嚴重，有報導稱，賴清德總統赴台南勘災，面對災民盼國軍清運家中毀壞物件，回「不能什麼事情都靠國軍」，總統府解...

影／國軍漢光演習登場 2艘陸海警船侵擾東沙海域...近海巡艦僅0.6浬　

國軍漢光演習近日登場，中國大陸2艘海警船於9日至11日交替出現在東沙海域，且均未開啟AIS船舶自動辨識系統試圖隱匿航跡。...

漢光演練淡水河道「實爆」阻絕 民間小艇亂入虛驚

國軍年度「漢光41號」實兵演習進入第四天，進入備戰佈署階段，陸軍53工兵群在淡水河上演練布放河道阻絕設施，並且首次實際驗...

影／漢光演習第四日 淡水河口實施爆破阻絕演練

國軍漢光41號演習進入第四天，今天在淡水河口實施阻絕與爆破演練，藉由M3浮門橋車設置油桶及鋼刺蝟等阻絕設施，並利用浮球、...

影／漢光演習戰術就位！淡水河道口實操爆破「阻絕鏈」

漢光41號演習第4天，本日重點為歷年漢光演習中的重點項目「淡水河口防禦」，由連串汽油桶設置炸藥所形成的「阻絕鏈」，模擬阻...

影／漢光41號演習 海馬士多管火箭飛彈台中吸睛

漢光41號演習今天陸軍砲兵第五八指揮部針對「海馬士」多管火箭系統，進行戰力保存、接戰射擊及彈藥裝卸載等高強度課目，部隊迅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。