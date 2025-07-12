漢光演習愛國者飛彈車險撞民宅 空軍：軍民雙方無損

空軍1輛裝載愛國者飛彈與發射架的軍用卡車昨天行駛時，險些擦撞民宅無法順利通行。空軍今天表示，防空部隊昨夜執行車輛機動期間，轉彎過程發現與路旁民宅遮雨棚隔離不足，隨即停車，續由警方到場協處後順利脫離，軍民雙方均無損。

媒體報導，1輛裝載愛國者飛彈與發射架的軍用卡車昨天晚間行駛在新北市新店區時，疑似因為轉彎角度不佳，卡到一旁店家的遮雨棚，由於擔心直接轉彎導致毀損，所以卡在原地2個小時。

針對媒體報導「漢光演習期間愛國者飛彈車擦撞民宅」，空軍司令部今天以新聞稿表示，本屬防空部隊昨夜執行車輛機動期間，轉彎過程發現與路旁民宅遮雨棚隔離不足，隨即停車，續由警方到場協處後順利脫離，軍民雙方均無損。

空軍司令部進一步表示，將持恆要求所屬部隊加強環境勘查，確保各項任務安全達成，同時對民眾與警察支持與協助部隊遂行演訓任務，深表謝忱。