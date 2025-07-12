影／海馬士多管火箭飛彈連成軍首亮相 漢光41號展現快速應變能力

海馬士多管火箭飛彈連是國軍第一個海馬士系統的單位，上周新成軍後，就在漢光41號演習的第四天中亮相，由陸軍砲兵第五八指揮部針對「海馬士」多管火箭系統，立即演練戰力保存、接戰射擊及彈藥裝卸載等高強度課目，展現平日訓練成效。

海馬士飛彈部隊表示，今天進入戰術位置的演訓課目，主要是避免我軍在作戰期間，在作戰初期就被敵人的空中偵察或是衛星定位，甚至是敵後人員發現海馬士的行蹤，因此就是把車輛隱藏好躲起來，直到接到上級的作戰命令之後，立即執行射擊任務。

陸軍五八砲指部指出，海馬士系統象徵我國陸軍在遠程精準打擊能力上的重要突破，能快速運用火力跨區增援；搭配「陸軍戰術區域飛彈」，讓國軍具備對敵方重要目標精準打擊的能力外，部隊具備迅速轉移陣地、模擬實戰精準打擊，並完成彈藥快速裝卸，今天透過實地、實地裝、實兵的演訓方式，將有效提升部隊的整體作戰效能，為國土安全提供堅實的火力後盾。